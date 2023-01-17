Ціна на газ у Європі опустилася нижче 650 доларів

11:04 17 січня Київ, Україна





Не дивно, що газовий шантаж такого об'єднання, як Європейський Союз, провалився. При цьому останнє слово залишилося за путіним. Він вирішив відрізати Європу від газу шляхом підриву трубопроводів «Північний потік 1;2», перекривши прокачування газу через газопровід «Ямал-Європа» та значно скоротивши подачу Як і слід було очікувати, шаманські прогнози пропагандистів у серпні 2022 року щодо підвищення ціни на газ не справдилися. Більше того, вартість блакитного палива в ЄС продовжує падати і цього року може опуститись до своїх звичних показників.Не дивно, що газовий шантаж такого об'єднання, як Європейський Союз, провалився. При цьому останнє слово залишилося за путіним. Він вирішив відрізати Європу від газу шляхом підриву трубопроводів «Північний потік 1;2», перекривши прокачування газу через газопровід «Ямал-Європа» та значно скоротивши подачу енергоресурсу Українській ГТС «Турецький потік». Примітно, що до цих подій європейські лідери намагалися знайти підхід, якщо не продовжити закуповувати російський газ у тих самих обсягах, то хоча зберегти імпорт допустимого мінімум палива.

Після того, як ЄС втратив фізичну можливість отримувати російський газ, частка блакитного палива з рф на європейському ринку скоротилася з 43% до 7%. «Шантаж у стилі 90-х призвів до того, що замість обіцяної пропагандистами ціни у 4 тис. доларів за кубометр газу взимку 2022-2023 рр., вартість енергоресурсу опустилася до 645 доларів або 57,635 євро за МВт*год. При цьому за рахунок відносно теплої зими європейські природні сховища газу заповнені до рекордного показника на цей період - 81,7%, - пишуть фахівці.

За словами західних експертів, "найгірше може бути позаду". Спостерігачі відзначають уповільнення інфляції і вже не прогнозують рецесію економіки, спричиненої високими цінами на енергоносії. Попит на СПГ (скраплений природний газ) залишається високим, а це дає впевненість, що до російської газової голки ЄС більше не повернеться.



Тим не менш, середньою ціною на блакитне паливо вважають 200-250 доларів за кубометр. Незважаючи на те, що вартість значно опустилася зі серпневих показників у 2,5 тис. доларів, вона залишається вищою за середньоринкову в 3 рази – 650 доларів. Європейському регулятору є ще над чим працювати. У той самий час, за рік вдалося досягти значних успіхів, скоротити імпорт російського газу до мінімуму та знизити ціну вчетверо. Велика ймовірність того, що 2023 року вартість блакитного палива в ЄС повернеться до середніх показників, незважаючи на вищу ціну СПГ. У перспективі нормалізація ринку енергоресурсів дасть можливість західним партнерам збільшити військову, економічну та гуманітарну підтримку України.