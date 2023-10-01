«Бунт воскреслого Середньовіччя»: Радикали проти Путіна

04:01 30 вересня Київ, Україна





Прихильники теорій змови та радикали, що в минулому періодично виходили з-під контролю Кремля. Іноді вони повставали проти позицій путінського режиму. Наприклад, на початку пандемії COVID-19 використовувалися деякі з крайніх теорій змови, які значно посилили вплив радикальних угруповань. Згодом це створило серйозні проблеми щодо вакцинації всередині самої Росії.. Транслювалися теорії, що передбачають, що пандемія була навмисно ініційована “таємним світовим урядом”. Інші теорії змови зображували вакцини проти коронавірусу як “мікрочипування” людей і були реалізовані Біллом Гейтсом для контролю над людством та скорочення чисельності населення планети. Путін щосили намагається зберегти контроль над релігійними радикалами та іншими агресивними прихильниками його війни проти України, хоча політична ідеологія та світогляд диктатора суттєво не відрізняються від радикальних. І навпаки, ті самі радикали, визнаючи залежність Кремля від їхніх ідей, вимагають більшого від Путіна і дедалі більше докладають зусиль щодо просування свого порядку денного всередині країни та за кордоном. Їхні дії часом прямо суперечать інтересам Кремля та його союзників.Прихильники теорій змови та радикали, що в минулому періодично виходили з-під контролю Кремля. Іноді вони повставали проти позицій путінського режиму. Наприклад, на початку пандемії COVID-19 використовувалися деякі з крайніх теорій змови, які значно посилили вплив радикальних угруповань. Згодом це створило серйозні проблеми щодо вакцинації всередині самої Росії.. Транслювалися теорії, що передбачають, що пандемія була навмисно ініційована “таємним світовим урядом”. Інші теорії змови зображували вакцини проти коронавірусу як “мікрочипування” людей і були реалізовані Біллом Гейтсом для контролю над людством та скорочення чисельності населення планети.



Природним наслідком такої пропаганди є поширена недовіра до офіційної політики серед значної частини населення Росії. Найяскравішим прикладом "радикального повстання" під час пандемії стало захоплення Середньоуральського монастиря ієромонахом Сергієм (Романовим), відомим Заяви про британське чи американське походження вірусу також поширювалися пропагандою.Природним наслідком такої пропаганди є поширена недовіра до офіційної політики серед значної частини населення Росії. Найяскравішим прикладом "радикального повстання" під час пандемії стало захоплення Середньоуральського монастиря ієромонахом Сергієм (Романовим), відомим противником урядових заходів, таких як присвоєння індивідуального номеру платника податків та "антиваксерство". Романов відкрито виступав проти як світських, і церковних чиновників, навіть закликаючи Путіна піти у відставку. Видатний російський богослов Андрій Десніцький охарактеризував погляди Романова як “бунт воскреслого Середньовіччя”.



Навіть до повномасштабного вторгнення в Україну Путін не міг собі дозволити дистанціюватися від внутрішніх радикальних угруповань. Кремль використав фанатичних проповідників для пропаганди антизахідних теорій змови та залучав цих людей для підтримки контактів із радикальними проросійськими угрупованнями за кордоном.. Цим групам вдалося дестабілізувати ті держави, які традиційно вважалися “недружніми” режиму Путіна і, хоч як це парадоксально, ті країни, які Росія зазвичай вважає своїми союзниками. Наприклад, Сербія, що тісно пов'язана з Росією історичними та економічними узами, протягом багатьох років підтримує дружні відносини з Росією. Однак російські консервативні кола відкрито підтримують відносини із сербськими радикалами, які критикують представників своєї країни через “надмірний лібералізм”.



Російські радикали зазвичай використовують такі настрої, щоб вплинути на офіційні повідомлення. Щодо Сербії, російські пропагандисти з ентузіазмом публікували статті сербських авторів, які критикують президента Олександра Вучича за його відхилення від “традиційних сербських цінностей” та передбачувану “зраду Косово”. Сербські політики, які вважають себе "друзями Росії", відкрито заявили, що їхня мета - "боротьба проти прозахідних режимів", одним із прикладів яких є режим Вучича.

З початком вторгнення здавалося, що Кремль посилив підтримку Вучича. Сербія була єдиною європейською країною, яка не запровадила санкції проти Росії. Російський уряд відкрито заявив, що Кремль не може дозволити собі втратити такого союзника.



Проте російські радикали, схоже, проігнорували заклики свого уряду. Наприклад, ПВК «Вагнер» здійснювала активне вербування найманців із Сербії, тоді як Вучич рішуче засудив такі дії. Тим часом пропагандисти продовжували цитувати сербських політологів, які називали Вучича зрадником через його прозахідну позицію.



Подібні наративи мало що роблять для зміцнення двосторонніх відносин Росії із Сербією та іншими країнами.. Схоже, що у минулі роки радикальні елементи у Росії створили систему “паралельної дипломатії”, у якій підтримують відносини з однодумцями, не звертаючи особливої уваги інтереси Кремля.

Більшість російських православних радикалів відкрито не повстали проти Кремля, крім Гіркіна і Пригожина. У міру того, як війна затягується, православні радикали значно зміцнили свої позиції та висунули вимоги у більш глобальному масштабі. Вони відкрито заявляють, що головною метою війни є “створення Божого Царства в конкретній країні” і що це Бог “надихнув Путіна розпочати війну”.



Багато експертів зазначають, що Путін не може відмовитися від підтримки радикальних патріотів в умовах війни, що триває.. Кремлю, ймовірно, доведеться піти на подальші поступки радикалам у прагненні до “Царства Божого”, чи то заборона абортів, чи дистанціювання від системних лібералів. Такі поступки, ймовірно, призведуть до значного невдоволення серед російського населення, яке, на думку прокремлівських соціологів, все частіше ставить під сумнів і критику пояснення Путіна війни.