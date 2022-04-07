Будні полярників на станції «Вернадський-2»

22:20 12 листопада Київ, Україна

Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, як коронавірус вплинув на життя станції, які актуальні дослідження проводяться і про першу смерть на станції за 25 років.



Про смерть в Антарктиді

Єдина українська антарктична станція «Академік Вернадський» знаходиться на острові Галіндез. До найближчої сусідньої станції на півночі - 54 км морем, до найближчої на півдні - 300 кілометрів. Тут спостерігають за кліматом і погодою, працюють біологи, геологи та геодезисти. Станцію українські вчені отримали майже 25 років тому. До цього вона називалася «Фарадей» і належала британцям. «Вернадський» - одна з тридцяти цілорічних станцій в Антарктиді, не у всіх країн є такі.





Восьмого травня 2020 року тут загинув полярник Василь Омелянович, учасник 25-ої антарктичної експедиції, кухар. Він наклав на себе руки через особисті проблеми. Євген Дикий каже, що це була п'ята зимівля Омеляновича і перший випадок смерті на станції, відтоді як вона стала українською.

- Коли я тільки став директором, один зі старих полярників, який ще брав у британців «Фарадей», з якимось цинічним спокоєм сказав мені: «Ти ж знаєш історію? У британців було п'ять або сім трупів за сорок років експлуатації станції. У нас за 22 роки жодного. Це суха статистика, тому готуйся - на твоїй каденції буде». На жаль, так і сталося.



На станції немає моргу, тому на півтора місяця тіло загиблого полярника довелося залишити в морозильній камері на тій же кухні, де він працював. Щоб не травмувати і так стривожену команду, за продуктами туди ходили тільки лікар і начальник експедиції. Потім на американському судні покійного доставили в Чилі, де тіло залишалося до листопада.



- Перше, про що я подумав, коли дізнався про цю смерть - навіщо ми їх [25-у експедицію] туди везли. Краще б ми 24-у ще на рік залишили, всі б живі були. Коли мені подзвонили, я як раз обговорював питання про наш власний корабель з тодішнім першим заступником міністра освіти і науки Юрієм Полюховичем. Мабуть, у мене занадто різко змінився вираз обличчя - він відразу запитав, хто загинув.





Тіло полярника доставили в Україну тільки зараз - рівно через шість місяців після його смерті. Така затримка пов'язана з процедурою ідентифікації тіла загиблого. За чилійським законодавством необхідно довести, що тіло загиблого належить саме Василю Омеляновичу, і тільки тоді тіло репатріюють в Україну. Для цього місцева прокуратура повинна була отримати з України відбитки пальців загиблого. Однак швидко отримати їх не вдалося. Через бюрократичні труднощі справа зрушила з мертвої точки лише місяць тому.

В цьому році Антарктичний центр зіткнувся з багатьма труднощами - смерть полярника, пандемія коронавірусу, через яку закрили кордони, скасували авіарейси і туристичний сезон. Зимівля 25-ої антарктичної експедиції виявилася під загрозою. Полярники 24-ої експедиції вже готувалися до того, щоб стати «героями» - був ризик, що їм доведеться залишитися на холодному континенті ще на рік.



Про роботу під час пандемії коронавірусу

Пандемія коронавірусу майже не вплинула на безпосередню роботу полярників станції, розповідає Євген Дикий.

Єдине - в цьому році на станцію не приїдуть туристи, завдяки яким полярники легше переживали дефіцит спілкування. Через закриті кордони і скасування рейсів в 2020 році в Антарктиду не поїхав і літній сезонний загін. Гарантії, що поїде в 2021 році, поки немає.



- Ми завжди жартували, що життя на станції Вернадського схоже на життя в Криму: весь рік ділиться на сезон і не сезон, і це два різних життя. Тепер ця різниця зникла, сезон стає таким же безлюдним, як і не сезон.



Якщо хтось на станції все ж підхопить коронавірус, хворого ізолюють в спеціальному боксі. Станційний лікар має всі необхідні медикаменти і експрес-тести, стежить за новими розробками і протоколами лікування. На станцію завезли генератор кисню. Він не замінює штучну вентиляцію легенів, але підходить для випадків середньої тяжкості.



Зате пандемія значно вплинула на роботу людей на «великій землі». Якщо раніше перезмінка зимівлі була рутинною процедурою, то в цьому році перетворилася в нервовий квест. Річ в тому, що на початку карантину можна було розраховувати тільки на «евакуаційні рейси» - одним з таких забрали полярників 24-ої експедиції.





Але знайти спосіб долетіти до Антарктиди було набагато важче, адже країни закривали кордони і транзитні аеропорти, перевізники скасовували рейси. Перша спроба виявилася невдалою - поки полярники летіли в транзитний Стамбул, наступний рейс до Колумбії вже скасували. Довелося повертатися назад. Втім, експедицію все ж відправили.

- Ми не спали до пізньої ночі. Люди вже сіли в літак в Катар, і раптом диспетчер повідомляє, що катарський аеропорт не приймає - вони не знали про домовленість щодо нашого рейсу. Довелося будити українського посла в Катарі. Він о першій годині ночі з'ясовував, чому про його денні домовленості ніхто не повідомив адміністрації аеропорту. Всі дуже нервували - в Катарі нас чекала пересадка на рейс до Бразилії, часовий проміжок між літаками був обмежений, і з кожною хвилиною затримки зменшувався, як шагренева шкіра. Пізно вночі Катар підтвердив, що приймає, і наш літак нарешті злетів. Ми відстежували рейс по FlightRadar і бачили, що пілот летів не як завжди, а на максимальній дозволеній швидкості. Він зрозумів ситуацію, взяв на себе відповідальність і гнав як тільки міг.



Деякі інші країни не змогли замінити експедицію - Південна Корея на рік «заморозила» свою станцію, а Китай і Індія залишили людей на другий рік поспіль. США і Великобританія замінили тільки обслугу станцій, а всю науку відклали мінімум на рік.



Про гроші

У 2020 році Національному антарктичному центру виділили рекордний бюджет - 143 мільйони гривень. Раніше бюджет був значно меншим.

Його вистачало тільки на перезмінку експедиції. Тепер з'явилися гроші на оновлення і модернізацію станції.





- Зараз полярники користуються старими британськими приладами ще 1970-х років. Станція «дожила» до наших днів, оскільки полярники дуже її люблять і самостійно оновлюють. Наприклад, один з полярників, Богдан Гаврилюк, між зимівлями ходив на Барабашівський ринок в рідному Харкові, купував там запчастини до всього, що виходило з ладу, і віз їх в Антарктиду.

Однак, постійне оновлення і модернізація обладнання продовжать життя станції максимум на 20 років - старі споруди не витримають довше в екстремальних антарктичних умовах. «Наш стратегічний мінімум - криголам і новий «головний» будинок, «Вернадський-2», - каже Євген Дикий.



Нещодавно, в кінці вересня уряд збільшив зарплату полярникам - вперше за двадцять років. Тепер виплати збільшили в два з половиною рази, і зарплата становить 54 тисячі гривень на місяць. Це повинно вирішити питання з кадрами.



- Українські вчені звикли жити бідно. Вони мотивовані своєю роботою, тому на наукові позиції навіть при колишній заробітній платі був конкурс і стояла черга. А ось з саппортом було складніше. Кваліфікованих фахівців багато, але і зарплата, яка була, їх зовсім не мотивувала. Наприклад, ставка механіка-дизеліста на торговельному флоті від 2 200 доларів, а у нас тільки 800. Після того, як зарплати підняли, ми можемо запропонувати технічним фахівцям зарплату, близьку до ринкової ставки.



У 2019 Кабмін Олексія Гончарука виділив Антарктичному центру 252 млн гривень на криголам. Однак цих коштів вчені не отримали - за відповідне розпорядження не проголосував бюджетний комітет Верховної Ради. До заяви уряду про 40 мільярдів гривень дефіциту бюджету залишалося кілька тижнів.





Криголам - одна з найважливіших інвестицій в українські арктичні експедиції. Судно необхідно для двох цілей - спростити шлях на станцію і відновити повноцінні морські дослідження.

- Своє судно істотно зменшить витрати станції в майбутньому. Зараз ми фрахтуємо кораблі у приватних компаній з Чилі та Аргентини і, крім вартості пального і зарплати екіпажу, ми платимо ще й маржу судновласнику. Кораблів, придатних для роботи в Південному океані, трохи, тому судновласники ставлять високі ціни.



Це не єдина проблема. Суден-то трохи, а ось експедицій вистачає. Конкуренція велика, тому є ризик банально не встигнути зафрахтувати корабель.



- Зараз ми прив'язані до берега - можемо проводити дослідження тільки там, куди може доїхати моторний човен. Маючи власне судно, можна працювати і в відкритому океані.



Про регулярну та нерегулярну роботу полярників

Одне з основних завдань вчених антарктичної станції «Академік Вернадський» - безперервні спостереження за станом озонового шару. За ним тут спостерігають ще з 1970-х років, коли станція належала британцям. Щоб дані можна було коректно порівнювати, дослідження треба виконувати без довгих пауз і з однаковою похибкою. Серед інших важливих завдань - дослідження магнітних полів, іоносфери, параметрів погоди і клімату.





- Озонові діри відкрили саме на цій полярній станції, яка зараз наша. Ми першими можемо встановити, спрацювали всі ті заходи, які людство зробило для того, щоб озонова діра «затягнулася». Озонометрист заміряє дані кожні три години, тому у нього майже немає вихідних і безперервного сну.

Глобальних напрямків два - науки про життя і науки про Землю. Дослідницькі роботи діляться на дві основні групи: ті, які проводять безпосередньо на станції, і ті, для яких зразки збирають в Антарктиці, а обробляють уже в Україні. До першої групи належать геофізика, метеорологія, дослідження клімату, озонового шару, ближнього космосу, зокрема, іоносфери



До другої групи - в основному геологія і біологія. Зазвичай вчені збирають зразки під час антарктичного літа, привозять їх в Україну і аналізують в лабораторіях.



- У народі кажуть: «Як ви яхту назвете, так вона і попливе». У британців станція називалася «Фарадей» і значною мірою і спеціалізувалася саме на геофізиці і кліматології. Зараз станція називається «Академік Вернадський», а до напрямів досліджень додалися біогеохімія, колообіг речовин в біосфері, дослідження флори і фауни Антарктиди.



Два біологи залишаються на зимівлю, адже багато цікавих біологічних процесів відбуваються саме навесні. Влітку є можливість займатися широким спектром робіт, тому приїжджають десятки вчених. Вони досліджують все - від бактерій до китів.



- Ми активно працюємо в такому напрямі як біопроспектінг. Мікроорганізми, рослини і тварини, що живуть в Антарктиді, повинні пристосуватися до її суворих вимог - витримувати коливання температур, ультрафіолетове випромінювання. У них можна «навчитися» виживати в екстремальних умовах і використовувати ці знання в промислових біотехнологіях.





Зараз Антарктичний центр почав давати наукову продукцію - публікації в наукових журналах, а не тільки первинні дані для архіву.

Про роботу директором антарктичного центру

Євген Дикий зізнається: якби раніше чітко уявляв, чим йому доведеться займатися як директору Національного антарктичного наукового центру, то десять раз подумав би, чи погоджуватися на посаду. Він очолив центр в 2018 році і очікував, що буде проводити на Південному континенті літній сезон.





- Я намагаюся бути граючим тренером, тому побував в Антарктиді двічі, під час літнього сезону. Для директора потрапити на станцію - це все одно, що сходити в творчу відпустку. У порівнянні з тими «коронакризовими» складнощами, які я розрулював в Києві, Антарктида - це курорт. Хоча бували і смішні моменти. Здавалося, що може бути більш няшним і кавайним, ніж пінгвіни. Але коли ти живеш на острові, де разом з тобою живуть п'ять пар птахів, що гніздяться, то відчуття таке, ніби живеш на птахофабриці.

У 2007-2010 роках Євген Дикий пробував подаватися в експедицію в Антарктиду - хотів поїхати рядовим вченим.



- Тоді конкурс був не дуже прозорим. Формально податися міг будь-хто, але реально список складався в дирекції двома-трьома людьми, які вирішували, хто їде, а хто ні. Якби хтось мені сказав, що я все-таки потраплю в Антарктиду, але вже директором - я б сміявся. Зараз ввели дійсно відкритий конкурс.



Євген Дикий за фахом морський біолог. В Антарктиді він продовжує свої дослідження, які почав ще в Чорному морі. Його група досліджує біохімічні колообіги речовин і те, як морські мікроби їх регулюють. Ще один напрямок - дослідження ДНК, розчиненого в морській воді. Він пояснює: будь-яка істота, яка пропливала десь в морі, залишила свою ДНК. До того, як вона зникне, можна зібрати цю океанську воду і визначити, які істоти в ній були. Вчені працюють над цим методом, щоб спростити екологічний моніторинг - в одній пробірці можна буде отримувати зразки всіх організмів.



- Коли дивишся на фотографії станції, то не думаєш, що це споруди 1970-х, які весь цей час стояли в екстремальному кліматі. А коли я сам там побував і як слід розгледів все обладнання і стан будівель, стало зрозуміло, що модернізація - це добре, але треба думати про «Вернадського-2».