Багатий тато, бідний тато

18:38 12 серпень Київ, Україна

На думку 73% росіян, Путін цілком підтримує олігархів і вперше з 2000-х років цей відсоток підтримки вище, ніж у силовиків.

Як тільки Путін отримав владу, він перестав обмежувати силові структури, законні і не тільки, ні в чому. По суті, це і була влада. Вище них був тільки сам "цар". Вони допомагали підтримувати порядок і вигравати вибори.

Тепер же, на зміну грубим і гучним силовикам, прийшли ввічливі і скритні олігархи. Тепер Путін звернув свою увагу на них. Він діє в їх інтересах, допомагає будувати стану, натомість вимагаючи те, що олігархи можуть віддати без праці - честь, совість і ім'я. Крім грошей, цих людей не цікавить нічого.

Путін зрозумів, що підтримка олігархів як симбіотичний зв'язок. З закритих джерел відомо, що відсоток "відкату" диктатору захмарний, а й допомога в веденні великого бізнесу з його боку велика. До того ж олігархи також підтримують його.

Такий зв'язок набагато вигідніше незграбних і грубих дій силовиків, які те й роблять, що налаштовують електорат проти кандидатури Путіна на виборах.

Євген Пригожин спонсорує ПВК Вагнера, Дерипаска відіграє роль світового провокатора і "козла відпущення", Абрамович допомагає переводити і відмивати гроші в офшори, Євтушенко дістає так потрібні Кремлю предмети мистецтва. Кожен виконує необхідну Путіну функцію.

Поки мільярди рублів з бюджету країни переходять на рахунки олігархів на Кайманових островах, Кіпрі, Швейцарії і так далі, Путін запевняє, що країна переживає ще один важкий рік і так 20 років поспіль. Поки одні їдять чорну ікру і борознять простори океанів на найбільших яхтах в світі, інші йдуть на злочин, щоб прогодувати сім'ю. Поки верстат друкує російський рубль, діамантові "самоскиди" вивозять тонни грошей з країни.

Вся зовнішня політика Путіна пов'язана з тим, щоб якомога більше територій могли дістати його ланцюгові пси за менші вкладення і дати ще більше грошей.

Олігархи розуміють, що підтримка Путіна дасть їм найбільш прибутковий результат. Зміна нового правителя додає ризики і значні незручності. Нова поділ, розрив звичних ставлення, переділ сфер впливу. Тому, вони і допомагають залишатися йому при владі. Те ж розуміє і сам Путін. Всім вистачить місця, адже для 3% росіян, що володіють 90% -ми всіх багатств і активів країни, Росія, яка вічно намагається розширити свої кордони, що не підняте поле.

У сучасному світі все купується і продається. Вчасно це зметикувавши, Путін перетворив найбільшу в світі країну на величезний бізнес. Народ - робоча зміна заводу, яка змінюється новим поколінням. А він і олігархи - господар і керуючі, які годуються і не можуть насититися. Їм вдається утримувати "робочих" але довго це не зможе тривати. Яскравий приклад - Білорусь.