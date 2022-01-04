15:16 23 серпень Київ, Україна

З початку століття промисловий комплекс Росії лише набирає обертів. І чим далі, тим менше залишається фільтрів на заводах і очисних станціях. Як і для чого Кремль продовжує вести таку політику і вбивати екологію всієї планети постаралися розібратися журналісти незалежного видання.

Щорічно, на поліпшення і збереження екології в Росії виділяється мільярди рублів, але здебільшого вони осідають на кишенях кремлівських злодіїв в законі. Головний проект "Екологія" в корені своєму абсурдний і веде лише до ще більшого збагачення чиновників Кремля.

Однією з основних проблем є забруднення озера Байкал, а також річки Волги на території самої Росії. Озеро забруднюється під засобом ріки Селенга, яка впадає в Байкал. У цю річку скидають відходи металургійних заводів, а так само лісопереробних комбінатів.

Додаткові витрати на вивезення та утилізацію відпрацьованих матеріалів не вписуються в витрати Дерипаска, головного акціонера і улюбленця кремля. На річці Волга аналогічна ситуація, але в десятки разів гірше. Величезна кількість комбінатів використовує її води в якості очисних і фільтрів.

Таке ставлення до природи відбувається не тільки на території Росії, але і за її межами за участю Кремля і його ставлеників. Прикладом може бути завод Дерипаска в Чорногорії. Він таким же "російським" чином продовжує працювати. Максимум ефективності, мінімум безпеки як для людей, так і для екології.

По всьому світу розкидані заводи фірми "Русал". Кремль готовий спонсорувати діяльність своїх олігархів і тиснути на країни де розташоване виробництво, щоб ті закривали очі на руйнівно вплив заводів на місцеву екологію.

Вічна вирубка лісів Сибіру призводить до утворення нових пустель і розширенню тундри. Цілі види тварин залишають свої звичні місця проживання, деякі види рослини ендеміків заносяться в червону книгу щорічно. А черговий меблевий завод заносить "подяку" на стіл Дмитру КОБИЛКІН за те, що той із задоволення закриває очі на те, що відбувається.

Через 38 років, така ж ситуація повернулася і в Африку, і почала поширюватися в лісах Амазонії. За допомогою ПВК, Кремль зміг забезпечити безперебійний видобуток рідкісних порід дерев, які вирубуються без будь-яких ліцензій.

Чи варто згадувати забруднення природи нафтопродуктами, які скупчуються вже більше 29 років.

Звичайно, інші країни так само добувають корисні копалини, вирубують ліси і володіють металургійними заводами але використовують разом з тим переробні заводи, насаджують нові дерева, ставлять фільтри на заводи. Цивілізовані країни віддають собі звіт в тому, що про природу та екології необхідно піклуватися. Росія ж веде бізнес, намагається викачати абсолютно все з надр Землі і зібрати всі врожаї. І Путіну абсолютно наплювати, що залишиться після нього, головне щоб він і його найближче оточення не голодувало проживаючи в абсолютному комфорті.