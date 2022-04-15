Без локдауну: секрети Тайваню в боротьбі з коронавірусом

13:57 19 листопада Київ, Україна

У той час як більшість країн переживають другу хвилю COVID-19, Тайвань практично його переміг, з момент початку епідемії в країні зафіксовано лише 605 хворих на коронавірус і 7 смертей.

Тайвань, якому на початку березня пророкували один з найгірших спалахів, майже переміг коронавірус. У жовтні країна відсвяткувала 200 днів без передачі коронавірусу всередині країни. Своїм успіхом держава зобов'язана не тільки розташуванню, а й напрочуд вдалій стратегії боротьби з коронавірусом. Тепер тайваньські чиновники кажуть, що хочуть допомогти іншим країнам. Однак, через вплив Китаю Тайваню забороняють брати участь в асамблеях ВООЗ.

Як Тайвань переміг коронавірус і чому у нього можуть навчитися інші країни.



Тайвань дізнався про спалах одним з перших і був готовий до коронавірусної загрози

Минулого тижня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 50 мільйонів. Щоб обмежити поширення хвороби, країни Європи вводять нові обмеження і повторні локдауни.



Тим часом острівна держава Тайвань, якій у березні пророкували один з найгірших спалахів, майже перемогла коронавірус. З минулого січня в Китайській Республіці (офіційна назва Тайваню) зафіксували 605 випадків інфікування, з них сім летальних. У жовтні виповнилося 200 днів з останньої передачі патогену всередині країни.





Значною мірою це пояснюється тим, що Тайвань дізнався про спалах коронавірусу одним з перших. Коли 30 грудня китайський лікар Лі Веньлян заявив про випадки дивної і схожої на SARS хвороби в Ухані в WeChat, повідомлення відразу репостнули на PTT - тайванський сайт, де користувачі публікують і обговорюють новини, схожий на американський Reddit.

Незабаром після цього його побачили місцеві чиновники. На відміну від Китаю, який намагався приховати спалах хвороби, Тайвань терміново надіслав лист в ВООЗ (там його проігнорували) і мобілізувався.



Він був готовий до спалаху коронавірусу - в 2003 році Тайвань серйозно постраждав від епідемії важкого гострого респіраторного синдрому. Першого січня 2020-го на острові почали проводити температурний скринінг всіх пасажирів з Уханю. Три тижні потому в Китайській Республіці зафіксували перший випадок інфікування - і сполучення з Уханем закрили повністю.



Влада країни посилила виробництво масок і захисного спорядження і тимчасово заборонила їхній експорт. Дев'ятнадцятого березня Тайвань закрив кордони для більшості іноземних громадян - їх відкрили тільки 29 червня.



У країні ввели обов'язковий двотижневий карантин - за день карантину тайванцям платили близько 35 доларів



Тайвань не вводив локдаун, але відразу зробив карантин обов'язковим для всіх, хто був за кордоном. Іноземці могли пройти самоізоляцію в одному з готелів, які переобладнали з урахуванням пандемії. Жителі Тайваню - у себе вдома, за умови, що у них була окрема вбиральня. За дотриманням карантину стежила поліція і співробітники Центрального командно-епідеміологічного центру. Оператори моніторили розташування абонентів, і якщо людина виходила за межі «дозволеної» зони, повідомляли про це медикам і правоохоронцям.





Те ж саме відбувалося, якщо телефон був вимкнений. При дотриманні карантину тайванці отримували 35 доларів на добу. Порушникам виписували штрафи до 35 тисяч доларів.

Тайвань ретельно відстежував контакти хворих: коли коронавірус виявили у працівниці клубу в Тайбеї, уряд знайшов 150 осіб, з якими вона контактувала, і змусив кожного пройти двотижневий карантин.



Всім видавали безкоштовні маски за спеціальною квотою

Ще в 2004 році громадянам Тайваню по системі національного страхування здоров'я видали спеціальні смарткарти, за якими вони отримували медичну допомогу. З початку пандемії ці карти стали одним з найважливіших елементів боротьби з коронавірусом. Кожен раз, коли тайванці користувалися ними в магазинах або аптеках, їм видавали безкоштовні маски.



Спочатку можна було отримати три маски в тиждень на людину, а з 9 квітня ліміт збільшили до дев'яти масок на два тижні. Ті, у кого масок було досить, могли пожертвувати їх жителям інших країн за допомогою спеціального додатка National Health Insurance.



Колір масок вибирати було не можна. Через це кілька школярів стали жертвами булінгу - однокласники знущалися з того, що вони були в рожевих масках. Незабаром після цього тайванські медики провели пресконференцію в масках такого ж кольору. Міністр охорони здоров'я Чень Ши-чжун сказав: «Чоловіки цілком можуть носити рожеві маски. Рожевий йде всім».

До боротьби з коронавірусом приєдналося громадянське суспільство: активісти розробили спеціальні додатки, а коміки боролися з дезінформацією



Тайвань називає себе «цифровою демократією» і активно залучає до співпраці представників громадянського суспільства. З початку пандемії Міністерство цифрових технологій Тайваню разом з групою активістів розробило понад 140 додатків, які можуть бути корисними в умовах пандемії.





Серед них - інтерактивні карти, що показують, де можна знайти потрібні ліки і маски, а також різні голосові асистенти. У травні з'явилося розширення для Google Assistant, що дозволяє чат-боту відповідати на найпоширеніші питання про пандемію і при необхідності зв'язуватися безпосередньо з тайванським Центром контролю захворювань.

Міністерство цифрових технологій також почало низку онлайн-кампаній, щоб боротися з дезінформацією про коронавірус. До створення деяких з них залучили коміків. Коли в мережі з'явився фейк про те, що в Тайвані закінчується туалетний папір, відомство випустило жартівливий мультфільм для боротьби з панічними покупками, головна роль в якому дісталася прем'єр-міністрові країни Су Чженьчану. У ролику він танцює і закликає не панікувати, бо паперу вистачить на всіх.

Досить популярним героєм в Тайвані став і пес Цунчай породи шиба-іну. Кумедні картинки з ним постійно з'являлися в медіа - з їхньою допомогою людям пояснювали, що потрібно носити маски, мити руки і дотримуватися ізоляції.

За словами керівниці Міністерства цифрових технологій, жінки-трансгендера Одрі Тенг, гумор став головною зброєю Тайваню проти фейків і дезінформації: «Кожен раз, коли з'являються якісь чутки, [...] ми протягом двох годин випускаємо кілька картинок з написами не більше 200 символів, які стають значно популярнішими за чутки».



Тайвань хоче допомогти боротися з коронавірусом іншим країнам, але цьому заважає Китай

Експерти відзначають, що стратегію Тайваню може бути складно застосувати в країнах Заходу, оскільки Китайська Республіка характеризується досить специфічною суспільно-політичною культурою і високим рівнем співпраці між урядом і суспільством.





Незважаючи на все це, Тайвань активно намагається допомогти боротися з коронавірусом іншим країнам. Влада острова постачає маски та інші засоби захисту в США, Італію, Іспанію та інші країни, з якими у Тайваню є дипломатичні відносини. Чиновники поширюють в соцмережах хештег #TaiwanCanHelp ( «Тайвань може допомогти»).

Однак, повноцінному міжнародному співробітництву заважає КНР - Пекін вважає Тайвань своєю провінцією і блокує йому доступ до багатьох організацій. Хоча Тайвань офіційно визнають лише 15 держав, раніше у нього був статус спостерігача в ВООЗ. Однак в 2016 році, коли президентом Китайської Республіки стала представниця Демократичної прогресивної партії Цай Інвень, все змінилося. Пекін посилив тиск на Тайвань і його нечисленних союзників, і йому заборонили брати участь в асамблеях ВООЗ.



У ВООЗ кажуть, що це ніяк не впливає на щоденний обмін інформацією та методиками боротьби з коронавірусом, але влада Тайваню стверджує, що це не зовсім так.

«Ми хочемо допомогти: надати наших лікарів, дослідників, медсестер і поділитися нашими знаннями і досвідом з країнами, які цього потребують. Ми хочемо зробити свій внесок в боротьбу, але поки не можемо», - зазначає тайванський епідеміолог і колишній віцепрезидент Республіки Китай Чень Цзяньжень.

За те, щоб Тайваню дозволили брати участь в асамблеях ВООЗ, виступає низка політичних діячів. Серед них - експрем'єр Данії і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, експрезидент Естонії Тоомас Хендрік Ілвес і колишній прем'єр Швеції Карл Більдт. У квітні вони закликали повернути Тайваню статус спостерігача в ВООЗ і відзначили, що це «не матиме жодних наслідків, крім того, що 23 мільйони людей, яким є що запропонувати, зможуть поділитися своїм досвідом».

На 73-ю щорічну сесію Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка проходила з 9 по 14 листопада, Тайвань знову не запросили.