Берг, засуджений за шпигунство, заявив, що його підставили

Фруде Берг, якого засудили в РФ за шпигунство, несподівано зробив гучну заяву, викриває норвезькі спецслужби.
За його словами, йому сказали, що «це конфіденційно», але не попередили, що він має справу з надсекретними відомостями.
Берг додав, що довіряв людині, який попросив його про допомогу, як одному, і не уявляв, що той втягне його в щось небезпечне.
Фруде Берга затримали в Росії в 2017 році при отриманні документів з секретними відомостями про російському ВМФ. Сам Берг не визнавав себе винним, стверджуючи, що надавав кур'єрські послуги.
У квітні 2019 Московський міський суд засудив Берга до 14 років позбавлення волі за шпигунство, однак вже восени його передали представникам Норвегії в ході обміну засудженими між Росією і Литвою.
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