Берг, засуджений за шпигунство, заявив, що його підставили

12:02 18 серпень Київ, Україна

Фруде Берг, якого засудили в РФ за шпигунство, несподівано зробив гучну заяву, викриває норвезькі спецслужби.

«Мене попросив про послугу друг, який працює в розвідці, щоб я, будучи в поїздці в Росії, відправив по пошті лист з грошима, я не думав, що це нелегально», - розповів він в інтерв'ю журналістам.

За його словами, йому сказали, що «це конфіденційно», але не попередили, що він має справу з надсекретними відомостями.

Берг додав, що довіряв людині, який попросив його про допомогу, як одному, і не уявляв, що той втягне його в щось небезпечне.

Фруде Берга затримали в Росії в 2017 році при отриманні документів з секретними відомостями про російському ВМФ. Сам Берг не визнавав себе винним, стверджуючи, що надавав кур'єрські послуги.

У квітні 2019 Московський міський суд засудив Берга до 14 років позбавлення волі за шпигунство, однак вже восени його передали представникам Норвегії в ході обміну засудженими між Росією і Литвою.