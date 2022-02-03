Білоруська політика пам'яті повертається до русоцентризму

22:03 31 січень Київ, Україна

5 січня Олександр Лукашенко підписав указ "Про геноцид білоруського народу в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років". Він передбачає кримінальну відповідальність за публічне заперечення цих версій подій та їхню конкретну характеристику. Наступного дня Лукашенко скликав зустріч на високому рівні, присвячену “історичній політиці” Білорусі.

Хоча словосполучення історична політика не нове - воно перегукується з німецьким терміном Geschichtspolitik, придуманим у 1980-х роках, - у Білорусії воно раніше не використовувалося, принаймні, згідно з заявою Лукашенка від 6 січня. Безумовно, відповідний англійський термін - "politics of memory", має на увазі організацію колективної пам'яті. Колективна пам'ять – це зворотний бік групової ідентичності. Але білоруси, схоже, не утворюють згуртованого співтовариства у цьому питанні: у цій країні існують два яскраво виражені різновиди “національної пам'яті”.

Однією з них є русоцентристська інтерпретація, що розглядає Білорусь як одну з частин трискладової східнослов'янської спільноти. Вирішальна увага приділяється досвіду Другої світової війни, коли білоруси вели масовану колективну відсіч окупантам, а також іншому досвіду радянського періоду, коли, зважаючи на все, білоруська самосвідомість зовні зайшла в глухий кут. Інша, вестернізуюча версія національної пам'яті підкреслює Велике князівство Литовське (ВКЛ), як протобілоруську державу, яка вела війни з Росією і наголошує на необхідності подолання колоніальної залежності Білорусії від останньої.

Західна форма колективної білоруської пам'яті зазнала двох великих потрясінь у радянський період і ще два після нього. Першого пострадянського удару було завдано після першої перемоги Лукашенка на президентських виборах 1994 року. Зокрема, він проявився на референдумі 1995 року, коли 83,3% білорусів проголосували за повернення російської мови як другої державної та 75,1% проголосували за заміну біло-червоно-білого державного прапора та герба, що увічнюють пам'ять ВКЛ, на червоно-зелений прапор і герб, що нагадує відзнаки радянської Білорусії.

Проте західна версія національної пам'яті виявилася живучою. Більше того, сам політичний режим вирішив підтримати цю версію, особливо з 2014 року, коли Лукашенко зрозумів, що рівень залежності Білорусії від Росії ставить під загрозу державність країни. Показово, що у 2018 році влада дала дозвіл на публічне святкування століття недовговічної Білоруської Народної Республіки, а у травні того ж року, в Івацевичах було відкрито пам'ятник Тадеушу Костюшку, який у XVIII столітті створив республіку.

Тепер маятник хитнувся в інший бік, завдаючи чергового удару по вестернізуючій версії національної пам'яті. Наприклад, на нараді 6 січня Лукашенко заявив, що «деякі сусіди Білорусі коригували свою концепцію історичних подій під цілком конкретні політичні цілі... Для когось Білорусь є плацдармом для нападу на Росію. Інші страждають на фантомні болі, тому що шукають тут свої історичні землі. І тим, і іншим не потрібна суверенна Білорусь”. Глава держави зазначив, що на ці цілі було виділено значні кошти.

«Ще в 1990-х почався період шаленої політизації історії. Історія перекинулася з ніг на голову. Суспільство було розколоте. Ми були за один крок від втрати нашої національної державності”. Конкретний приклад, наведений білоруським диктатором, у тому, що “у власних очах частини молоді Наполеон Бонапарт, який обіцяв відновити Річ Посполиту, є «визволителем»”. Лукашенко додав: “Не дивно, що портретів литовської та польської знаті по всій країні більше, ніж героїв Великої Вітчизняної війни чи нашої новітньої історії. Ми спостерігали плоди такого «патріотичного» виховання у 2020 році. Завдяки цим подіям тепер всі знають справжню історію окупації рідної землі та зради білоруського народу”. Промова Лукашенка містила заклики до практичних рішень, наприклад: "У підручниках історії та в замкових та музейних експозиціях період Речі Посполитої називатимемо окупацією білоруських земель поляками та геноцидом білорусів".

Щоб стимулювати білоруську молодь до "правильного" читання історії, 2022 рік був оголошений "Роком історичної пам'яті", а пов'язаний з урядом Білоруський інститут стратегічних досліджень (БІСД) опублікував пост з докладним описом того, що нібито необхідно зробити для нормалізації ситуації. У відповідному наративі вказується, що включення до календаря державних свят нової дати для "Дня народної єдності 17 вересня", приурочено до визвольного походу військ Червоної Армії, що розпочався 17 вересня, до Західної Білорусії у 1939 році. Це нове свято, яке фактично знаменувало початок радянського вторгнення до Другої Республіки Польща, природно, викликало негативну реакцію польської сторони.

У Білорусії явно відбувається "виправлення історії", як це відбувається в Росії. Очевидно, що такий підхід повинен змусити населення "шанувати пам'ять СРСР і Великої війни", а при цьому стагнувати у розвитку самосвідомості та залишатися в консервативному полоні стереотипів влади та соціального середовища. Простіше кажучи, Лукашенко повністю наслідує Путіна, оскільки Білорусь є союзною державою Росії і обидва народи повинні мислити в одному напрямку і знати єдину історію – ту, що вигадали в Кремлі.