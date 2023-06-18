Білогородська область не захищена від зовнішніх вторгнень Росія не захистила кордони з Україною

06:23 17 червня Київ, Україна

У зв'язку з нещодавніми подіями, пов'язаними з прикордонними інцидентами в Білгородській області, посилилося занепокоєння незахищеністю кордону з Україною у населення РФ. Різні джерела повідомили про кілька рейдів та вторгнення в регіон, які стають дедалі частішими та масштабнішими. Очевидно, що ці операції показали вразливість у російській обороні.. Українські експерти стверджують, що рейди здійснюються на історичних та етнічних українських теренах, що знаходяться у складі Росії. Крім цього, участь польських та білоруських добровольчих загонів у вторгненнях викликала занепокоєння у Мінську. Білоруські військові розпочали будівництво укріплень на кордоні з Україною, а польський генерал висловив підтримку білоруській опозиції, говорячи про можливість військової операції у Брестській області.. Ці події показують, що російський кордон виявився незахищеним від зовнішнього вторгнення. Поки що російська сторона розробляє стратегію відповіді, Київ активно шукає способи збільшити свою стратегічну перевагу, використовуючи рейди на територію противника.

Збільшується частота та масштаб вилазок легіону "Свобода Росії", що складається з громадян РФ, що воюють на боці України. На думку деяких експертів, надалі для рейдів на Росію можуть бути задіяні сили Збройних Сил України. Крім того, Михайло Подоляк заявив про можливе збільшення кількості волонтерів у РДК до 5 тисяч осіб у найближчі місяці. Слід зазначити, що у рейді на Грайворон також брали участь польські добровольчі формування. Українські політтехнологи наголошують, що ці рейди можуть бути спрямовані на більшу кількість регіонів Росії. Мінськ також стурбований участю польських та білоруських добровольчих загонів у прикордонних вторгненнях. Наприкінці травня 2023 року білоруські військові розпочали будівництво укріплень у Гомельській області, що прилягає до українського кордону, ймовірно, побоюючись можливих рейдів на територію Білорусі. Мінськ також стурбований участю польських та білоруських добровольчих загонів у прикордонних вторгненнях. Наприкінці травня 2023 року білоруські військові розпочали будівництво укріплень у Гомельській області, що прилягає до українського кордону, ймовірно, побоюючись можливих рейдів на територію Білорусі.