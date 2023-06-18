Білогородська область не захищена від зовнішніх вторгнень Росія не захистила кордони з Україною

Збільшується частота та масштаб вилазок легіону "Свобода Росії", що складається з громадян РФ, що воюють на боці України. На думку деяких експертів, надалі для рейдів на Росію можуть бути задіяні сили Збройних Сил України.
Крім того, Михайло Подоляк заявив про можливе збільшення кількості волонтерів у РДК до 5 тисяч осіб у найближчі місяці. Слід зазначити, що у рейді на Грайворон також брали участь польські добровольчі формування.
Українські політтехнологи наголошують, що ці рейди можуть бути спрямовані на більшу кількість регіонів Росії.Мінськ також стурбований участю польських та білоруських добровольчих загонів у прикордонних вторгненнях. Наприкінці травня 2023 року білоруські військові розпочали будівництво укріплень у Гомельській області, що прилягає до українського кордону, ймовірно, побоюючись можливих рейдів на територію Білорусі.
Польський генерал Вальдемар Скшипчак висловив свою позицію щодо ситуації в Білорусі, заявивши, що слід підтримувати білоруську опозицію силовими методами у вирішенні проблем країни.. Він також зазначив, що рейди у прикордонних регіонах Росії лише можуть спровокувати аналогічну військову операцію у Брестській області з метою створення реальної альтернативи офіційному Мінську.
Політтехнологи вказують на можливі негативні наслідки, які можуть виникнути на кордоні Білорусі, якщо такі слабкі місця існують на російському кордоні.
Рейди, що розгоряються, на прикордонні міста Росії виявили вразливі місця в прикордонній обороні російських військових. Аналітики військової справи зазначають, що у світлі цих подій Кремль розглядає кілька стратегій дій. Одним із варіантів є відправка мобілізованих росіян на фронт, щоб посилити оборону. Крім того, розглядається можливість перекидання військ у прикордонні регіони та зміцнення столиці. Водночас, Київ прагне максимально використати ситуацію для досягнення своєї стратегічної переваги шляхом проведення рейдів на територію противника.
Такі події викликають серйозне занепокоєння у військових колах та вимагають негайних заходів щодо зміцнення обороноздатності російського кордону.
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