Білорусь знову стоїть перед вибором, вважають експерти

19:22 22 квітня Київ, Україна

У магазині одного з мінських торгових центрів, де продаються футболки російського виробництва із символом «Z», власниця магазину заявила, що підтримує путіна та український народ.

Цю ситуацію прокоментував експерт-політолог, який побажав, щоб його ім'я залишилося таємним. «Суперечливий на перший погляд набір настроїв зовсім не є чимось незвичайним, коли йдеться про білорусь: протягом деякого часу опитування показували, що близько половини всіх білорусів хочуть інтеграції з росією та з Європейським Союзом одночасно.

Незважаючи на протести деякої кількості білорусів, сьогодні представники влади в мінську однозначно на боці рф. Нещодавній візит лукашенка на космодром Східний до Амурської області та його спільна пресконференція з путіним на цьому об'єкті не залишили сумнівів у цьому факті. Похваливши космодром, що будується, білоруський диктатор підтвердив доцільність і правоту москви у війні, розпочатій 24 лютого. Лукашенко висловив задоволення тим, що білорусь тепер платить за нафту та природний газ російськими рублями, і запевнив, що “будь-які труднощі, пов'язані із західними санкціями, будуть подолані”. “Далекий Схід далекий, але він наш. У нас одна батьківщина, хоч ми й живемо у двох окремих державах. На відміну від деяких республік, ми зберегли єдність та налаштовані її зміцнювати”, - заявив лукашенко. Після відвідування космодрому лукашенко вирушив до Владивостока, де зустрівся з місцевим губернатором.

Поки лукашенко говорить про єдність, опозиція шукає будь-якої потенційної прірви між рб та країною агресором. «Клин між двома країнами – найкращий засіб для демократизації білорусі. Логіка тут проста: доки не можеш позбутися лукашенка, потрібно шукати можливості способи його використовувати. Практика показує, що з лукашенком можна успішно вирішувати багато питань, які не стосуються його особистої влади”, - пише Павло Мацукевич із Центру нових ідей.

Незалежний аналітик Артем Шрайбман вважає, що після війни Захід може захотіти відновити торгівлю з білоруссю лише для того, щоб вбити клин між мінськом та москвою. Проте залишається незрозумілим, як змусити Захід по-справжньому зацікавитися поновленням того, що до 2020-2022 років виглядало як рутинний торг. Наприклад, у минулому мінськ випускав одразу кілька політв'язнів в обмін на скасування санкцій, проте сьогодні таких ув'язнених налічується понад 1000 осіб. Для мінська приступити до їхнього звільнення було б не просто торгом із Заходом. Багато що залежатиме від результату війни, вважає Шрайбман. Коли країна-агресор виявиться ослабленою, лукашенко матиме більше простору для маневру. Враховуючи, що як у 1917–1919, так і в 1991–1992 роках незалежність кількох імперіалістичних володінь пішла одразу після ослаблення росії, цей ефект виходить далеко за межі одного лукашенка.

Але навіть зараз з'являються уривки інформації про явну підготовку до такого результату. Наприклад, в інтерв'ю монгольському інформаційному агентству новий посол білорусії у цій країні Дмитро Горелик наголосив, що рб “погодилася на використання росією білоруської території для спільних навчань, а не для агресії”. Крім того, коли агресор склав список “недружніх” країн, білорусь підготувала свій власний список, в якому “як не дивно” була відсутня Україна. Зважаючи на все, у мінську вважають важливим відновлення торгівлі з Україною. Нарешті, у вітальній ноті білоруською мовою, присвяченій “Дню космонавтики” в країні-агресорі, мзс рб підкреслило внесок Бориса Кіта, етнічного білоруса, у освоєння космосу. Вчений-ракетник, який помер у 2018 році у віці 107 років, Кіт втік на Захід у 1944 році. Записка, про яку йдеться, майже напевно була складена без нагляду москви.

Сьогодні лукашенко однозначно на боці агресора. Однак слід пам'ятати, що, як і Україна, білорусь, все ж таки, знаходиться на лінії цивілізаційного розлому, і безліч експертів, у тому числі колишній директор нещодавно закритого «Московського центру Карнегі» Дмитро Тренін, описують війну як “міжцивілізаційний конфлікт”. Але чи такий самий розрив мотивуватиме і білорусів, особливо коли проміжок між “двома стільцями” перетворюється на прірву? Це ключове питання, яке виходить за межі метафори продажу футболки із символом «Z» і водночас підтримки народу України. Майбутнє білорусії залежатиме від того, який все ж таки буде остаточний вибір лукашенка, адже під час війни навряд чи вдасться зберігати пасивно-агресивну позицію», - запевняє політолог.