10:02 17 вересень Київ, Україна

Що ми знаємо про авіацію Азербайджану ? Так, взагалі-то, напевно, особливо нічого. За часів СРСР її власне там не було, а після...

Якщо звернутися до відомого ресурсу Вікіпедія, то бачимо, що в Азербайджані виробництво машин і устаткування становить приблизно 1,5% ВВП країни. В основному підприємства цієї галузі орієнтовані на виробництво нафтообладнання. Єдине науково-виробниче підприємство «Іглім» розробляє та випускає аеродромні засоби обслуговування авіатехніки.

Крім цього, в Азербайджані є 3 основних авіакомпанії: «Азербайджанські авіалінії», «SilkWay Airlines» та «Buta Airways», які використовують куплені або отримані в лізинг американські «Боїнги», російські «Іл» та українські «Ан».

Але, як виявляється, компанії не мають власного виробництва літаків або їхніх частин. В цілому й ремонтом (крім так званого поточного) не займаються. Але, хоч і немає виробництва й фахівців, як то кажуть, дуже хочеться мати всю технічну документацію для виробництва літаків! А потім вже почнуть думати, як же будувати ці літаки...

Ось, наприклад, компанія SilkWay Airlines - то її цікавить документація на АН-124 (Руслан), то документація на новий літак «Антонова» - «Ан 178». При цьому якось так дивно цікавиться, що у всіх без винятку переговорах беруть участь представники російського «Ільюшин Фінанс Ко».

Якщо трохи копнути в глибину цього питання - стає все ясно. Російській компанії банально потрібні розробки заводу «Антонов», і в рамках такого собі промислового шпигунства й використовується азербайджанський SilkWay Airlines.

Спочатку SilkWay Airlines бере в лізинг «Ан-124» без двигуна, що 10 років стоїть у відстійнику «Ільюшин Фінанс Ко». Це виступає приводом необхідності зробити в Азербайджані ціле виробництво і ремонт 124-х, тому треба терміново отримати всю техдокументацію. При цьому організація ангарів для ремонту або якихось приміщень для виробництва частин літака навіть не узгоджується, - очевидно, у «Ільюшин Фінанс Ко» у Воронежі все це вже є - навіщо морочитися.

Далі, як то кажуть, цікавіше. SilkWay Airlines укладає попередній договір на постачання нового «Ан-178» - і знову відразу вимагає всю техдокументацію на його виробництво, до того ж на базі російських, а не європейських комплектувальних. І знову неофіційно в переговорах беруть участь представники «Ільюшин Фінанс Ко». Не отримавши бажаного, азербайджанська компанія відмовляється від контракту. А що залишається робити, якщо росіяни зупинили фінансування?

Треба сказати, що компанія SilkWay Airlines використовується росіянами не тільки в рамках промислового шпигунства, але й для «підставки» під доставлення вантажів для різних американських або європейських організацій, в першу чергу пов'язаних з озброєнням. А це вже «пахне» російською розвідкою! Їй же треба якось знати, що й куди везеться, а потім це можна використовувати в якій-небудь інформаційній кампанії під вигаданим приводом.

Яскравим прикладом є злив через болгарську журналістку Діляну Гайтанджиєву, відому проросійськими поглядами та розкручуванням в інтернеті фейків про американські біолабораторії, інформації про постачання нібито озброєння, яке доставлялося SilkWay Airlines на замовлення американських компаній, що беруть участь в програмі Пентагону підтримки союзників - курдів і сирійських бойовиків.

Таким чином, компанія SilkWay Airlines змогла розвинутися до нинішніх обсягів, з 2001 року почавши свою діяльність лише з двома орендованими вантажними літаками радянського виробництва - одним Ан-12 та одним Іл-76.