Австрія готова інвестувати в Карпати

10:16 18 вересень Київ, Україна

Представники австрійського бізнесу готові брати участь у розвитку інфраструктури Карпат, зокрема, будівництві гірськолижних курортів.



Про це заявив президент Володимир Зеленський у Львівській області.



Він зазначив, що під час офіційного візиту до Австрії провів зустріч з представниками місцевого бізнесу, на якій, серед іншого, обговорювалося питання розвитку Карпат. Зокрема, мова йшла про інвестиції в гірськолижні курорти. За словами президента, австрійський бізнес зацікавився розвитком цього напрямку в Україні.



«Для нас це дуже важливо, для мене особисто. Ми домовилися, що після COVID-19 зможемо зібрати австрійські бізнеси, які є фахівцями в цьому напрямку», - повідомив Зеленський.



Президент зазначив, що завдяки гірськолижним курортам Австрія щорічно отримує 15 млрд євро.



Зеленський зазначив, що Українська держава готова забезпечити інфраструктуру. Він нагадав, що в Карпатах триває масштабний ремонт доріг.



«Дороги ми робимо, не чекаючи цих важливих інвестиційних проєктів», - зазначив президент.