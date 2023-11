04:42 04 листопада Київ, Україна





Balticconnector є важливою частиною енергетичної інфраструктури Фінляндії. Морський газопровід протяжністю 77 кілометрів забезпечує прокачування газу в обидва напрямки потужністю до 2,6 млрд кубометрів на рік. У січні в Інко на півдні Фінляндії відкрилася плавуча регазифікаційна установка потужністю 5 млрд куб.. м на рік. Ще один термінал зрідженого природного газу в Хаміні було підключено до мережі у 2022 році, але має дуже обмежену потужність. Цей проект разом із початковим трубопроводом став єдиною життєздатною альтернативою імпорту Фінляндією російського газу. 8 жовтня підводний газопровід «Balticconnector», що проходить між Фінляндією та Естонією, було зупинено через значне пошкодження ділянки трубопроводу, що знаходиться у винятковій економічній зоні (ІЕЗ) Фінляндії. За попередніми даними Національного бюро розслідувань Фінляндії, причиною витоку, швидше за все, став китайський контейнеровоз New New Polar Bear, який волочив якір морським днем. Ймовірно, це було зроблено спеціально. Але головне питання в цій ситуації виникає до НАТО – чи достатньо захищена критична інфраструктура в зоні, де сусідом залишається неадекватний агресор?Balticconnector є важливою частиною енергетичної інфраструктури Фінляндії. Морський газопровід протяжністю 77 кілометрів забезпечує прокачування газу в обидва напрямки потужністю до 2,6 млрд кубометрів на рік. У січні в Інко на півдні Фінляндії відкрилася плавуча регазифікаційна установка потужністю 5 млрд куб.. м на рік. Ще один термінал зрідженого природного газу в Хаміні було підключено до мережі у 2022 році, але має дуже обмежену потужність. Цей проект разом із початковим трубопроводом став єдиною життєздатною альтернативою імпорту Фінляндією російського газу.

Точні обставини, що призвели до пошкодження трубопроводу 8 жовтня, залишаються незрозумілими, хоча Фінляндія підозрює можливу причетність Росії та Китаю.. У своєму першому аналізі фотографій пошкоджень трубопроводу та додаткових слідів, залишених на морському дні, Національне бюро розслідувань Фінляндії запідозрило, що трубопровід було пошкоджено спеціально. Пізніше фінські та естонські ЗМІ стали стверджувати, що до диверсії причетний російський нафтоперевізник «СГВ Флот» та вантажне китайське судно New New Polar Bear, яке знаходилося в районі трубопроводу, незадовго до виявлення витоку.



Нещодавно з'явилися додаткові дані, що вказують на те, що китайське судно є ключовим елементом у розслідуванні. 24 жовтня фінські правоохоронні органи підтвердили, що виявили якір біля трубопроводу, а також сліди волочіння, які ведуть до місця ушкодження.. Фінська влада заявила, що підозрювала, що це був якір New New Polar Bear, оскільки всього через кілька днів після виявлення витоку були поширені фотографії, на яких видно, що у вантажного судна відсутній якір. Експерти висловили сумнів у тому, що подібний інцидент міг статися випадково. Фінське бюро розслідувань стверджує, що нові докази “чітко вказують на те, що у завданих збитках винен New New Polar Bear”.



Ситуація ще більше ускладнюється свідченнями того, що кінцевим власником вантажного судна, про яке йдеться, імовірно, є зареєстрована в Росії компанія «Торгмолл». Нові дозволи, видані New New Polar Bear для плавання Північним морським шляхом Росії, були адресовані Торгмоллу. Попередні дозволи були надані "Hainan Xin Xin Yang Shipping". «Торгмолл» має офіси в Москві та Шанхаї, і в компанії стверджують, що зосереджені на розвитку китайської ініціативи «Один пояс – один шлях».



За оцінками оператора газотранспортної компанії Gasgrid Finland, ремонтні роботи займуть не менше п'яти місяців.. Незважаючи на це, Фінляндія зможе зберегти надійність енергопостачання цієї зими. Основною причиною цього є вищезгаданий термінал природного газу в Інко, потужності якого достатньо для покриття щоденних піків споживання.

Проте диверсій на «Balticconnector» розглядається у ширшому контексті регіональної безпеки. Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу знадобилося лише три дні, щоб заявити, що якщо інцидент виявиться актом саботажу, альянс повинен підготувати “єдину та рішучу відповідь”. Міністри оборони країн-членів НАТО обговорили це питання у Брюсселі 12 жовтня. Через кілька днів НАТО оголосило, що збільшило морське патрулювання в Балтійському морі та прольоти в регіональному повітряному просторі, щоб краще контролювати ситуацію.

Остаточні результати розслідування, швидше за все, вплинуть на рішення НАТО або дати військову відповідь, або деескалувати ситуацію. Тим часом члени Альянсу можуть розглянути ефективніші та скоординованіші методи захисту та моніторингу критично важливої інфраструктури в регіоні Балтійського моря та інших місцях.

Сюди входять не лише морські кабелі та трубопроводи (наприклад, «Baltic Pipe» потужністю 10 млрд куб.. м на рік між Данією та Польщею), а й термінали для імпорту природного газу та сирої нафти. Диверсія на «Balticconnector» вкотре наголошує, що з агресором неможливо домовитися, а отже необхідно або захищатися, або нападати.