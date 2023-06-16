Атака безпілотників по москві - удар по російських елітах

Вранці 30 травня по москві було здійснено атаку безпілотниками. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що “Україна не має прямого відношення” до подій, що відбулися. Експерти в галузі політології заявили про те, що «сам удар є нічим іншим як попередженням кремля про неминучу відповідь за завдання ударів по українських містах і, безпосередньо, Києву».



Ось що вони говорять про атаки безпілотників по території росії: «Кілька днів поспіль агресор здійснює обстріл столиці України. Удари "шахедами", крилатими і балістичними ракетами, в переважній більшості своїй, не мають кінцевої військової мети. Окупанти роблять терор, у звичному собі стилі. Однак жодне терористичне утворення не може нескінченно безкарно здійснювати теракти. Рано чи пізно доводиться за все розплачуватися.

30 травня москва відчула на собі “легкі відлуння” луни війни. Декілька безпілотних літальних апаратів долетіли до міста та околиць столиці. Більшість БПЛА були знищені ППО противника, але деякі з них все ж минули захист і досягли мети. При цьому якихось військових цілей, окрім кількох військкоматів та великих НДІ, у географії знищення безпілотників не було. Ця атака швидше мала морально-психологічний та політичний удар.

Якщо звернути увагу на точки, де було збито БПЛА, а також де безпілотники досягли мети, то видно, що це південний захід москви та Підмосков'я. Саме в цих районах проживає пропутінський середній клас, який або підтримує війну проти України, або ставиться до неї нейтрально, схиляючись у бік підтримки росії. Що стосується Підмосков'я, то це Рубльовське шосе, Барвіха, Ново-Огарьово та інші селища, де мешкають російські еліти, високопоставлені політики, чиновники, олігархи та сам путін.Удар безпілотниками - це натяк, попередження – якщо атаки по мирних українських містах продовжуватимуться, то ніякі “червоні лінії” не врятують росію від заходів у відповідь. Річ в тому, що ще більше ескалювати війну вже не вдасться. Ядерний удар з боку рф неодмінно викличе реакцію у відповідь, або, що також не можна виключати, ще на ранньому етапі підготовки завдання ядерного удару, НАТО може завдати превентивного удару.Тим часом, незважаючи на те, що більшість БПЛА було збито “Панцирями”, москва вже не може почуватися в безпеці. Звичайно, ППО агресора відпрацювало по повільних безпілотниках досить ефективно. Але якщо по столиці окупантів будуть випущені кимось більш швидкісні БПЛА, або ракета та їхня кількість буде дорівнювати не десяти, а, умовно, “сотні”. Чи впорається тоді ППО агресора? Озираючись на загальну картину роботи протиповітряної оборони противника, це питання не потребує відповіді. До речі, якщо припустити, що безпілотники були запущені з українського кордону, то виходить, що вони пролетіли як мінімум дві області та цілу низку населених пунктів, не були помічені і, тим більше, збиті ППО противника ще на підходах до москви. Складається відчуття, що агресор стягнув засоби захисту, що залишилися, в елітний район столиці і прикордонні області рф залишив напризволяще.Цікаво, що коментуючи подію, один із високопоставлених російських чиновників, на умовах анонімності заявив: "Думаю, нам доведеться з цим жити досить довго". Тобто, фактично, він розуміє і визнає, що путін і міноборони рф не припинять бити по цивільній інфраструктурі України, за що готові отримувати удари у відповідь і наражати на ризик власне населення.Також примітна реакція росіян, які не живуть у москві. Їхні повідомлення в соцмережах та месендержах навіть соловйов прокоментував. Голова кремля, що говорить, нібито не зрозумів, чому люди радіють, що БПЛА атакували “Рубльовку”. Мабуть, велика кількість населення рф все ж таки сподівалася, що хоча б один безпілотник, але влучить у резиденцію путіна, або когось із його холуїв.Так чи інакше, атаку БПЛА по москві можна вважати успішною, адже вона пройшла без жертв серед місцевого мирного населення і при цьому завдала катастрофічної шкоди політичній позиції путіна. Виникає питання – чи підуть росіяни в 2024 році на вибори президента під звуки снарядів, що розриваються неподалік?»