Астронавти з Crew Dragon опублікували свої кращі фото з космосу

Тільки дві доби назад повернулися на Землю учасники знаменної для NASA проекту запуску американського космічного корабля SpaceX Crew Dragon. Сьогодні почуття, які зазнали в польоті учасники місії, може випробувати кожен, нехай навіть не в повну міру. Йдеться про прекрасних видах Всесвіту, які відображені на знімках, зроблених командою першої в історії місії SpaceX.

Перший комерційний політ у космос здійснили астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі. Вони вирушили на МКС на кораблі SpaceX Crew Dragon і провели на станції два місяці.

Під час місії астронавти виходили у відкритий космос, роблячи фотографії. На них зображена Земля, північне сяйво, нічні міста, схід сонця і самі астронавти.

Місія Crew Dragon стартувала 30 травня, а2 серпня вони повернулися на Землю. SpaceX стала першою в історії приватною компанією, що доставляють людей в космос.

Раніше повідомлялося, що Хаббл зняв галактику в 270 млн світлових років від Землі. Також Корреспондент писав про те, що китайський зонд зняв Землю і Місяць на одному фото.