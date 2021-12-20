Заарештовано прихильницю Олексія Навального

17:41 23 листопад Київ, Україна

Олексій Навальний вже понад рік перебуває у в'язниці ВК-2. За цей час його організацію визнали екстремістською, а над учасниками ФБК проводять розправи. Черговою справою став процес про обрання запобіжного заходу Лілії Чанишевій, колишньому голові уфимського штабу Навального.

Лілія Чанишева, починаючи з 2017 року, очолювала штаб Олексія Навального в Уфі. Вона залишила престижну роботу, на якій їй платили у 3 рази більше, і повністю віддалася політиці. Їй подобалося те, що вона робить. Лілія хотіла змінити правлячу владу в Росії, оскільки сама проводила розслідування ФБК на рівні місцевих чиновників Башкортостану і бачила, що ця влада є корупційною і злодійкуватою.

Вона балотувалася до міськради Уфи, але її не допускали до виборів. Політик організовувала мітинги, брала участь у соціальному житті свого рідного міста. Після того, як ФБК оголосили екстремістською організацією, головний штаб Навального в Москві позакривав свої філії в регіонах для безпеки членів фонду. Лілія залишилася без роботи. Вона принципово не захотіла залишати Росію, оскільки разом із чоловіком мала тверду позицію, що це їхній дім, і вони збираються тут прожити все життя.

Проте через рік після припинення політичного життя про Лілію згадали, 9 листопада, до неї в квартиру прийшли поліціянти з обшуком і відразу забрали в дільницю на допит.

З допиту Лілія не повернулася, її відправили в СІЗО до суду. Дівчину звинуватили у створенні екстремістської організації та вирішили посадити у в'язницю на 10 років. На суді з'ясувалося, що Лілія, ймовірно, вагітна. Термін лише 14 днів, тому вона не встигла пройти обстеження, а лікарі у СІЗО не стали цим займатися.

Лілія Чанишева стала першою людиною в Росії, яку засудили "за створення екстремістської організації" за політичною статтею, після підписання закону, спрямованого проти діяльності ФБК. Навіть Олексій Навальний ще не був судимий за цією статтею, він лише чекає на суд.

Закон про екстремістську діяльність у РФ запроваджено з 2002 року. У 2021 році ФБК був визнаний екстремістським і підпав під його дію. Але Лілія перестала співпрацювати з Фондом ще раніше, а значить, її діяльність не підпадала під дію цього закону.

Володимир Путін не прощає навіть такого. Це та демократія, про яку повторюють офіційні представники Кремля. Якщо в 90-х злочинці, які грабували, вбивали, ґвалтували людей, зуміли здобути владу в свої руки, не шкодували раніше нікого, то чому тепер вони мають змінитися? Риторичне питання, яке відразу дає у відповідь ще одне питання: “Коли зміниться влада у Росії?” Ймовірно, вона залишиться такою самою і після відходу Путіна.