Аполітичність росіян призвела до ситуації, що склалася у рф

11:12 29 березня Київ, Україна

Західні політологи розповіли, що відбувається в росії і чому росіянам доведеться розплачуватися за аполітичність. Вибираючи власне керівництво, народ визначає подальший рівень розвитку держави. Залишаючись осторонь, можна опинитися у ситуації, коли рідних відправляють на смерть, воювати проти “ братнього народу”.

Путін перебуває при владі понад 22 роки. Подовжуючи термін правління, у правителя складається повна впевненість, що він має всевладдя. Оскільки таке враження виникає лише в нього і оточуючі, особливо там, цього “не помічають”, імператор хоче всіх у цьому переконати. Для таких цілей необхідні великі ресурси, адже реалізація задуманого вимагає або підкупу “думок” оточуючих, або агресивного “переконання” у власній “величності”. Як в одному, так і в іншому випадку, потрібні великі фінансові вливання. Оскільки в демократичному суспільстві народ неможливо переконати в “добровільних жертвах в ім'я геополітичних цілей держави”, режим поступово перетворюється на диктатуру, щоб придушувати ліберальний прошарок населення шляхом силових репресій.

У країні-агресорі був період, коли при владі дійсно знаходилися демократи. Цей час був недовгим, існував після розвалу СРСР. Більше того, змінивши президента Бориса Єльцина, путін спочатку дотримувався курсу співпраці із Заходом і навіть розмірковував про приєднання до НАТО. Але з кожним новим терміном, риторика кремля змінювалася і набувала все більш агресивного характеру.

Протягом восьми років у народу ще була можливість змінити владу мирним, демократичним шляхом. Але для цього необхідно було почати думати, аналізувати те, що відбувається, подивитися на зміну в країні, на зміну в законодавстві. Тобто хоча б трохи вивчити політичну складову питання. Натомість, кожен думав про власний добробут, який у нульових ще можна було досягти без обов'язкової співпраці з правлячою партією. Як підсумок, аполітичні громадяни на момент виборів зазнавали тотальної пропаганди з боку «Єдиної Росії» та чинного президента. Таким чином, нейтральний до політики електорат ставав вирішальною силою при виборі глави держави та на парламентських виборах.

Після зворотного рокування – з медведєва на путіна – поняття вільних виборів стало пережитком минулого. Формально воно, звичайно, збереглося, проте на практиці люди вже розуміли, що їхні голоси нічого не вирішать і вибір вже зроблено за них. Тому громадяни рф знову залишалися в нейтральній позиції, абстрагувалися від політики, таким чином заспокоюючи і домовляючись із собою, що “якщо вони нічого не можуть зробити, то й краще не вникати у політику”, не дивитися, що починає творити чинна влада.

Кілька років по тому, влада в кремлі почала посилювати репресії настільки, що були заборонені мирні протести і навіть одиночні пікети. Усунення політичних опонентів стало повсякденною справою, ліквідації незалежних, у тому числі міжнародних ЗМІ, ніхто не перешкоджав. Тим самим пропаганда отримала повний карт-бланш, а мати іншу думку від думки чинної партії та влади стало злочином.

У результаті кремль розв'язав війну в Україні. У цей момент, здавалося б, настав час перестати вважати себе аполітичним. Тим не менш, досі існує велика кількість росіян, які не бажають вникати в суть того, що відбувається: війну з Україною, причину падіння національної валюти, втрату роботи, скорочення зарплат, зникнення продуктів з полиць магазинів тощо. З іншого боку, деяка частина населення, яка раніше не вникала в політику, все ж таки почала звертати увагу на ситуацію, що виникла. Той невеликий відсоток людей у країні-агресорі, які вважають війну з Україною катастрофою, які згодні з тим, що агресором є їхня сторона, почали робити хоч якісь дії. Однак діями це можна було назвати на тих ранніх етапах, коли свобода слова, або хоч би її поняття, залишки демократії, ще продовжували існувати. Тепер же демонстрації та мирні протести не можуть дати жодного результату і вказують путіністам, кого в країні необхідно зачистити.

Річ в тому, що Кремль перетворив режим у своїй країні на відвертий тоталітаризм, який на очах перетворюється на диктатуру. Зміна таких режимів мирними протестами – не мають аналогів в історії. Свіжим прикладом може бути сфальшована перемога Лукашенка в 2020 році, коли білоруси виходили на свої мирні протести і вимагали відставки свого диктатора, на що у відповідь зазнавали найжорстокішого придушення, тортур, залякування.

Люди повинні зрозуміти для себе, що мирні протести для досягнення результату дієві лише у демократичних режимах. Тепер, якщо вони дійсно хочуть змін, жити звичайним життям, мати право голосу, вибору – необхідно зважитися на радикальні заходи. Саме таким чином у 2014 році українці повалили свого правителя, який не виконував волю народу. Тому що саме вони вибрали собі лідера, щоб він ніс слово людей у світ, а не навпаки.

Саме білорусам та росіянам, а не лукашенцям та путіністам, слід брати ініціативу у свої руки. Чим довше відтягувати цей момент, тим кровопролитнішим буде процес зміни влади. Путіністів у кремлі не перемогли мирними протестами та криками “ганьба”, коли одного з мітингувальників б'ють палицями та садять в автозак. Змінити режим тепер можна лише революцією, палицями, зброєю, коктейлями Молотова, штурмом кремля та Білого дому. Влада перестала зважати на народ уже давно, тому дозволяє собі безкарно бити, катувати, принижувати, використовувати людей у своїх цілях. Відправляти призовників помирати тисячами з надуманих причин. Будь-яка підтримка “бункерного” та бездіяльність рівноцінна підтримці війни та бажанню знищити свою державу.