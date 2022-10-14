Анексія українських територій призведе до ліквідації російської федерації, вважають експерти

18:58 13 жовтня Київ, Україна

«Російська федерація насправді жодною федерацією не є. Її не можна порівнювати з відомими у всьому світі федераціями, такими як США чи Німеччина, де влада штатів і земель вільно обирається їхніми жителями, має свої закони і будь-якої миті може від'єднатися від центру», — заявляють політологи.



Закон про регіональні органи влади, ухвалений кремлем у грудні 2021 року, позбавив обласні та місцеві адміністрації будь-якої автономії, створивши єдину вертикаль влади.



«Ця централізація та унітаризація системи регіонального управління розпочалася одразу після приходу до влади путіна у 2000 році, а зараз вона повністю стала законною. Вся територія росії від Балтики до Тихого океану керується виключно його указами, і єдиний обов'язок намісників - проводити політику кремля на місцях. Цей управлінський гіперцентралізм є характерним для імперії, а не для федерації», — пишуть аналітики.

Пострадянська російська влада номінально схвалювала федералізм, проте цей принцип стали використовувати не для розвитку регіонального самоврядування, а для "повернення" територій пострадянського простору назад під владу кремля. «Поняття федералізму було збочене і стало фундаментом для неоімперського проєкту путіна», — пишуть аналітики, які побажали приховати свої імена.



У 2014 році росія анексувала Крим. Провівши так званий "референдум", включила його до свого складу. За таким же принципом було оголошено про входження чотирьох українських областей. Однак ця ірраціональна політика імперської експансії, що призвела до війни в Україні, різко контрастує з остаточним придушенням федералізму всередині самої росії і зубожінням її власних регіонів.



Як приклад політологи наводять столицю Республіки Саха, Якутія - Якутськ, де не збудовано міст через річку Лєна, необхідний для з'єднання критичних частин міста. Хоча подібні проєкти реалізовувалися за радянських часів, у сучасній росії на них у місцевих бюджетах увесь час не було грошей. Цю відсутність коштів політологи пов'язали з тим, що найприбутковіші природні ресурси (алмази, золото, нафта тощо) контролюються приватними корпораціями. З 2016 по 2019 роки Як приклад політологи наводять столицю Республіки Саха, Якутія - Якутськ, де не збудовано міст через річку Лєна, необхідний для з'єднання критичних частин міста. Хоча подібні проєкти реалізовувалися за радянських часів, у сучасній росії на них у місцевих бюджетах увесь час не було грошей. Цю відсутність коштів політологи пов'язали з тим, що найприбутковіші природні ресурси (алмази, золото, нафта тощо) контролюються приватними корпораціями. З 2016 по 2019 роки кремль , який міг виділити гроші на будівництво поста через Лєну, вважав за потрібне побудувати міст, що з'єднує Крим із материковою росією.

«Це яскраве свідчення того, що для імперії набагато важливіші геополітичні амбіції, ніж розвиток її внутрішніх територій», — вважають українські політологи.



У своєму виступі у кремлі з приводу анексії окупованих областей України путін пообіцяв збудувати там “сучасну інфраструктуру”. З цього приводу депутат Законодавчих зборів Республіки Карелія Емілія Слабунова заявила: "Однак він нічого не сказав про те, коли в Псковській, Тверській та Архангельській областях будуть побудовані нові лікарні, театри, музеї, заводи та школи".



Більше того, сьогодні кремль змушує регіональну владу “брати шефство” над анексованими територіями України за рахунок місцевих бюджетів, хоча самі ці регіони часто залежать від дотацій із центру.

Мобілізація, оголошена путіним 21 вересня, викликала нові протести мешканців багатьох регіонів. Наразі найбільші акції протесту були зафіксовані в Дагестані.

«З початку повномасштабної війни росії проти України в різних регіонах рф було здійснено понад 50 підпалів військкоматів. І хоча силовикам досі вдавалося розганяти протести, війна, що триває, незабаром вимагатиме нового “м'яса” з росії, яким, рано чи пізно, стануть поліціянти та співробітники росгвардії. Невдовзі протести розганяти не буде кому, стати під прапором партизанського руху та почати розганяти нечисленні загони захисників кремля. І якщо агресор не зможе придушити опір на анексованих територіях, то точно не зможе впоратися з аналогічною активністю у своїх регіонах. Потенційний провал анексій напевно має прискорити появу “незалежних регіонів” усередині самої росії. І як згадувалося раніше, особливу роль у цьому процесі цілком можуть зіграти "добровольчі батальйони", сформовані в різних регіонах», - вважають аналітики в галузі політології.



Своєю політикою анексії кремль фактично позбавив кордони рф міжнародного визнання, і цим цілком можуть скористатися інші глобальні гравці. Наприклад, росія, що загрузла у війні, дасть потенційну можливість Китаю, який досі тримався в тіні щодо конфлікту, наприклад “взяти шефство” над Якутією і, нарешті, побудувати міст через Лєну, не питаючи благословення путіна. Починаючи з літа минулого року, Пекін активно виявляє інтерес до проєкту. «Таким чином російська недоімперія-недофедерація не розширюватиметься, а навпаки колапсує до кількох областей із центром у москві», — пишуть політологи.