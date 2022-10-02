Анексія українських територій не дала Росії переваги

20:11 30 вересня Київ, Україна

Росія завершила процес проведення так званих "референдумів", Путін їх визнав і прийняв рішення про анексію територій. Очевидно, що це черговий крок ескалації, адже міжнародна спільнота не визнає приєднання українських територій до Росії, а лише посилить тиск на Кремль та підтримку України.

"Голосування" на цих "референдумах" було розтягнуте на п'ять днів, сподіваючись на максимальну явку, але офіційні дані про явку виглядають сильно перебільшеними. Більшість населення чотирьох областей залишила свої будинки. Голосування відбувалося у школах, театрах, у дворах багатоквартирних будинків чи шляхом приходу урни для “голосування” до квартир.

«Списків зареєстрованих виборців не існувало. Списки складалися на льоту, коли бюлетень потрапляв на дно скриньки. Також увагу привернули самі бюлетені, де на фото видно, як "комісії" перераховують їх без жодної поставленої там позначки», - пишуть українські відкриті джерела інформації.. Військові аналітики вважають, що «приєднання територій» було здійснено як черговий крок щодо ескалації конфлікту.

Такий крок лише ще сильніше консолідував Захід у своєму прагненні покарати агресора. Для Путіна анексія тимчасово окупованих територій може нібито дати можливість для “правового застосування” ядерної зброї територією України. Західний світ дав зрозуміти, що не визнає анексію, так само як і не визнав її у 2014 році щодо півострова Крим. Це означає, що у разі завдання ядерного удару повинні наслідувати рішучі, радикальніші дії з боку НАТО.

Зокрема, сенатори США, як демократи, так і республіканці одноголосно наполягають на введенні збройних сил альянсу в Україну в цьому випадку, оскільки “радіація торкнеться, зокрема, країн НАТО”. Також ЗМІ розповсюдили інформацію, що першою відповіддю США стане знищення Чорноморського флоту, якщо Путін вирішить ударити тактичними ядерними боєголовками. Так чи інакше, ці “референдуми” та будь-які їхні наслідки залишаться невизнаними на міжнародному рівні.

Президент України Володимир Зеленський попередив Кремль, що проведення референдумів назавжди позбавить можливості проведення переговорів з російською стороною, поки Росією керує Путін.