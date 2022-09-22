Аналітики заявили про те, що росія буде змушена піти з окупованих територій

10:31 22 вересня Київ, Україна

Захопивши деяку частину територій України після 24 лютого, окупанти заявляли "росія тут назавжди і нікуди не піде". Очевидно, такі заяви були частиною ІПСО (інформаційно-психологічна операція) для якнайшвидшого придушення протестних настроїв на захоплених територіях. Українські захисники дали зрозуміти, що такі заяви не мають зв'язку з реальністю, як і решта висловлювань пропагандистів кремля, а ті, хто є прибічниками агресора, будуть покарані відповідно до закону.



Наступ українських військ у Харківській області звільнив майже всю її окуповану територію. Згідно з останнім звітом Міноборони України, з 6 до 14 вересня українці повернули собі 8,5 тис. квадратних кілометрів. Агресор захопив цю частину регіону в період з кінця лютого до початку березня 2022 року та встановив окупаційну “адміністрацію”.

В цей час російські війська все ще утримують деякі частини території області всередині України вздовж російсько-українського кордону.. Інші ділянки перейшли під контроль української армії та прикордонних військ. Кремль мав намір перетворити захоплену частину Харківщини на власний образ росії з вертикаллю влади. Тому на тимчасово захопленій агресором території Харківської області було створено військово-цивільну адміністрацію, яка підкорялася російським військовим комендантам і просувала політику кремля.



Росія призначила Віталія Ганчева головою "військово-цивільної адміністрації в Харківській області" - тимчасовим виконавцем обов'язків з березня 2022 року. Ганчев був майором міліції, який переїхав до квазіутворення «ЛНР» у 2014 році і “дослужився” там до підполковника. Адміністративним центром служило місто Куп'янськ, друге за величиною на окупованій території, оскільки найбільше місто, Ізюм, вважалося надто близьким до лінії фронту.

Окуповану територію відвідували навіть високопосадовці агресора, на кшталт Кирієнка, Турчака, Турова. Вони були присутні на відкритті центру «Єдиної росії» у Куп'янську. Після цих візитів “військово-цивільна адміністрація” показала свій імперський прапор та герб Харківської області, заявила про впровадження у школах російської системи освіти, почала платити пенсію у рублях. Крім того, окупанти оголосили про якнайшвидшу паспортизацію громадян, почали роздавати російські номерні знаки на авто і, звичайно, Ганчев не забув згадати про “референдум”, результат якого, за його словами, вже визначено.



У липні 2022 року Ганчев підписав дві “угоди про співпрацю з леонідом пасічником та денисом пушиліним”, главами квазіутворень, так званих “ЛНР” та “ДНР”. До речі, все з перерахованого вище є порушенням міжнародного права.



19 серпня окупанти пішли ще далі. Вони створили "Харківський обласний уряд". Цей “орган” номінально підпорядковується “главі військово-цивільної адміністрації”, але насправді має більшу владу. Якщо "головою" зазвичай є маловідомий колаборант з місцевих жителів, то члени "уряду" - це здебільшого чиновники з росії, які мають там впливові зв'язки. Кремлем був відправлений Андрій Алексєєнко, який до цього займав крісло мера Краснодара.

Титанічні зусилля окупантів не дали зовсім нічого, крім виявлення колаборантів серед українців, заявляють військові фахівці та політологи. Все, що робив агресор з березня по вересень на тимчасово зайнятих ним територіях Харківської області, було звернено в пилюку протягом кількох днів наступу українських військових.



Зокрема, у Херсонській та частині Запорізької областей окупанти діють таким же чином. Вони продовжують заявляти, що росія тут назавжди.



«Як показали ЗСУ – це не так. Більше того, навіть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та півострова Крим, де “адміністрації” агресора перебувають понад 8 років, де “референдуми” проведено, введено валюту окупантів, а більшість населення отримали російські паспорти – “росія там не назавжди”. Такі дії не допомогли росіянам у Харківській області, не допоможуть і на решті України», — пишуть політтехнологи України, піднімаючи дух співгромадян.