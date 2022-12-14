06:42 14 грудня Київ, Україна

Російські засоби масової інформації висвітлюють події, пропустивши їх через призму кремлівської цензури. Як не дивно, але західна преса є для цього найкращим інструментом.

«Пропагандистські ЗМІ рф без сорому використовують західні видавництва, щоб зомбувати власне населення. За логікою речей, у разі, якщо західні ЗМІ “постійно поширюють фейки”, як стверджують кремлівські пропагандисти, їх необхідно було б визнати “ненадійним джерелом інформації” і відмовитися від таких “сумнівних” видань. Але коли видавництва публікують інформацію, вигідну агресору, їх цитують, називаючи авторитетними.

Так, наприклад, у The New York Times нещодавно випустили статтю про розстріл українськими захисниками російських солдатів, які нібито здалися в полон. Заголовок цього матеріалу із задоволенням підхопили пропагандисти, звинувачуючи ЗСУ у військовому злочині. При цьому розслідування цього інциденту ведеться досі, а наприкінці відео видно, як один з окупантів, що здалися в полон, відкриває вогонь. Крім того, західне видавництво не робило висновків щодо того, як саме загинули російські військові, а лише підтвердило справжність відеоматеріалу. А от коли ті самі «Times» пишуть про чергову спробу росії втрутитися у вибори в США, то такий матеріал негайно визнають “фейком”, — пишуть українські аналітики.

На їхню думку, публікації видавництв даних про військові втрати з українського й з російського боку виглядають парадоксально. «У випадку, коли «Times» пише про загиблих українських захисників – правда, якщо йдеться про армію агресора – не правда, – заявляють аналітики.

"Це хронічні брехуни" - заявив соловйов на адресу американського інформаційного агентства Bloomberg.

У той самий час, коли видавництво випустило матеріал із тезою “міжнародна ізоляція росії провалилася”, на агентство посилалися як на авторитетне джерело, якому можна довіряти.

Британський «Telegraph», описуючи проблему всередині Великобританії, з розпростертими руками зустрічається пропагандою і тиражується по всіх проросійських інформаційних каналах. З іншого боку, у правдивості матеріалів Telegraph засумнівалися, коли ЗМІ випустило розслідування про отруєння Скрипалів російськими спецслужбами, наголошують експерти.

«Таким чином, перекручування фактів, використання західних ЗМІ одночасно як авторитетних джерел інформації та брехунів обманює росіян. Нібито, про росію не перестають говорити у світі, а найголовніші західні видавництва, то "визнають слабкість власних урядів", то "створюють фейки, щоб знищити рф".

Незважаючи на те, що пропагандисти кремля завжди використовували цей прийом, на сьогодні це стало чи не єдиним способом ведення інформаційної війни та зомбування власного населення. Адже як і поширення вигідних агресору новин, пропаганда спотворює наявні або створює власні матеріали, заявляючи, що авторами є західні ЗМІ. Це явно демонструє, наскільки росія залежить від Заходу навіть у галузі інформаційних послуг, хоча всіляко це заперечує.