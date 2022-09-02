Аналітики розповіли про черговий прорахунок путіна

14:09 20 серпня Київ, Україна

Оскільки російський план наступу провалився і війна затяглася, у кремлі поширюють новий наратив: “затяжна війна відповідає інтересам росії”. Проте вже зараз видно, що Україна готова продовжувати боротьбу доти, доки не звільнить свої землі від окупантів, Захід її в цьому підтримує, російська економіка піддається дії санкцій, а росіяни все більше розуміють, що дії путіна ведуть суспільство до злиднів.

«Україна посідає перше місце у путінській “збірці помилок”, і вона, безумовно, не зацікавлена у затяжній війні, яка продовжить страждання її народу. Таким чином військовий план президента України Володимира Зеленського спрямований на звільнення окупованих територій у найкоротший термін . Тим не менш, він не квапить військове командування, і обіцяний контрнаступ був ретельно підготовлений точковими ударами по російських складах боєприпасів і командних центрів, а також поставленої США РСЗВ «HIMARS», яка використовувалася набагато ефективніше, ніж на це очікували більшість західних експертів і російське командування», - пишуть експерти-політологи.

А військові аналітики розповідають про те, що російський генштаб перекинув підкріплення на південь України, слідуючи наказу путіна забезпечити контроль над Херсоном. Однак ця передислокація залишила велику кількість живої сили росіян у пастці на західному березі Дніпра, де три мости знаходяться під постійними ракетними ударами.

Економісти, у свою чергу, впевнені: «Надії кремля на скорочення підтримки Заходом України відродилися через сплеск американсько-китайської напруженості навколо Тайваню, але насправді ці настрої насамперед пов'язані з небажанням європейських союзників оплачувати витрати тривалої війни. Скорочення постачання російського газу до Європи спрямоване на розпалювання цього невдоволення, але кремль не врахував зростання бажання Європейського Союзу прискорити перехід до “зеленої енергетики”, викликане російським енергетичним шантажем. Німеччина залишається головною метою російського газового та політичного тиску, але розуміння путіним цієї великої європейської держави дуже застаріло, оскільки рішучість Берліна протистояти жорстокій агресії токсичної росії залишається непохитною. Путіністи прагнуть послабити цю рішучість, симулюючи готовність до "мирних переговорів". Однак провокації на Запорізькій АЕС, що не припиняються, тільки посилюють прагнення західних партнерів України дати посилити обмеження проти росії.

Кремлівські “експерти” заспокоюють своїх громадян, говорячи про санкції як про щось несуттєве та швидкоплинне . За їхніми словами, нібито в 2022-2023 рр. буде "незначний спад економіки", проте після "почнеться стрімке відновлення". У той самий час заяви “експертів” ґрунтуються на неповних статистичних даних, які свідомо урізуються, щоб не дати можливості побачити правду. У росії приховують збільшення незапланованих бюджетних видатків, пов'язаних з війною, яких можна було б уникнути, якби еліти урізали свої корупційні апетити. Крім того, експорт російської нафти підтримується лише великими знижками на запаси «Urals», а прогресуюче падіння видобутку унеможливлює виконання узгодженої квоти з членами ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти). Вказівки путіна щодо переорієнтації експорту енергоносіїв на схід також є його прорахунком, оскільки цілком зрозуміло, що Китай не фінансуватиме будівництво нових трубопроводів, а постачання морем є лише “краплею в морі” від обсягів, що перекачуються на Захід».

«Ідея про те, що затяжна війна може допомогти у встановленні контролю над патріотично згуртованим суспільством, на перший погляд єдина, де путін не допустив прорахунку, оскільки протести проти війни вже практично не збираються. Однак, ідеєю ситий не будеш і на тлі тиску падаючих доходів, підвищення цін на продукти харчування, зростаюча кількість жертв на війні створює незрівнянно більші ризики для кремля, ніж передбачувану вигоду. Путіністи прагнуть довести свою лояльність, вирушаючи на Донбас, але більшість населення воліє вдавати, що життя триває “як завжди” і не бажає бачити жахів та наслідків війни. Це заперечення стає дедалі складнішим, оскільки прихована мобілізація досягла москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська та інших великих міст. Від безтурботного середнього класу тепер вимагають приносити себе в жертву в ім'я путіна, а ті, кому вдалося повернутися з України, розповідають про жах реальної війни, яка значною мірою відрізняється від картинки в соцмережах та на екранах телевізорів. Як результат – брак живої сили в російській армії, як наслідок – вербування з в'язниць, центрів зайнятості та створення добробатів», - повідомляють у відкритих джерелах інформації.

«Росія прийшла до того, що найсильніша зброя кремля – пропаганда – не в змозі навіть зобразити війну так, як цього хоче путін. Але навіть тепер влада рф не бажає визнавати ту грандіозну, фатальну помилку, якої він припустився, розпочавши війну з Україною. Час не на боці росії, і Київ готовий це довести, незважаючи на жахливу жертву, яку він приносить, щоб залишатися незалежним. Остаточний доказ божевілля самодержавного самообману може, проте, виходити лише зсередини росії, якій необхідно винайти і відтворити себе як відповідальну державу. Росія настільки не готова до затяжної війни через свою внутрішню систему, що прогнила, що неминуча поразка стає очевидною все більшій кількості спостерігачів», - підсумовують політологи.