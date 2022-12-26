Аналітики прокоментували шпигунство на користь рф на території країн Заходу

Шпигунство залишалося одним із головних інструментів впливу рф у країнах Заходу останні кілька років. За допомогою агентів під дипломатичним прикриттям, кремль отримував інформацію про наукові технології, розвіддані про військові НАТО, підкуповував чиновників та дипломатів інших країн.
Після 24 лютого країни ЄС значно скоротили кількість персоналу у російських посольствах, видворивши звідти підозрюваних у шпигунстві дипломатів. У той самий час Угорщина не почала повторювати за іншими державами і досі залишається оплотом спокою для кремлівських шпигунів.
Щорічні скандали з російськими співробітниками спецслужб, упійманими в країнах Європейського Союзу, перестали когось дивувати. Розвідка в рф з часів СРСР почала "кульгати", сучасні технології спростили процес викриття шпигунів і щороку з'являлися десятки прізвищ, причетних до загрози національній безпеці тієї чи іншої країни НАТО.
Після 24 лютого країни ЄС значно скоротили кількість персоналу у російських посольствах, видворивши звідти підозрюваних у шпигунстві дипломатів. У той самий час Угорщина не почала повторювати за іншими державами і досі залишається оплотом спокою для кремлівських шпигунів.
Щорічні скандали з російськими співробітниками спецслужб, упійманими в країнах Європейського Союзу, перестали когось дивувати. Розвідка в рф з часів СРСР почала "кульгати", сучасні технології спростили процес викриття шпигунів і щороку з'являлися десятки прізвищ, причетних до загрози національній безпеці тієї чи іншої країни НАТО.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну актуальність збереження державних таємниць Заходу підвищилася багаторазово. Країни Європейського Союзу підняли нову хвилю висилки російських дипломатів. Проте уряд Угорщини, під керівництвом Віктора Орбана, не наслідував приклад європейських колег і країна стала справжнім плацдармом для російських шпигунів у ЄС.
Наприкінці листопада 2022 року українські спецслужби повідомили про затримання на прикордонному переході на кордоні з Угорщиною людини, яку підозрюють у роботі на російську розвідку. Чоловік, як стверджується, намагався вивезти секретну інформацію, що знаходиться на USB-накопичувачі. А носій містив особисті дані керівництва та персоналу СБУ та ГУР, а також секретну інформацію про бази, озброєння та логістику української армії. За даними Служби безпеки України (СБУ), затриманий мав намір доставити все це до посольства росії у Будапешті.
Також з 2012 року стало відомо, що російські хакери впроваджуються в урядову мережу Угорщини. Це дало підстави західним партнерам ділитися важливою інформацією з угорцями із граничною обережністю. При цьому Будапешт офіційно заперечував російське втручання, проте західні спецслужби добре обізнані про такі інциденти.
«Мабуть, Угорщина не просто лобіює російські інтереси на Заході, а й є практично повноцінним союзником кремля. Звісно, в країні існує опозиція, яка, отримавши підтримку народу, різко змінить проросійський курс на прозахідний. Однак доти, доки при владі залишається автократ Орбан, Угорщина продовжить підтримувати імперіалістичну росію, а шпигуни рф продовжать знаходити притулок у країні-члені ЄС», — пишуть українські політологи, зберігаючи анонімність.
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