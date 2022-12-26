Аналітики прокоментували шпигунство на користь рф на території країн Заходу

12:39 24 грудня Київ, Україна

Шпигунство залишалося одним із головних інструментів впливу рф у країнах Заходу останні кілька років. За допомогою агентів під дипломатичним прикриттям, кремль отримував інформацію про наукові технології, розвіддані про військові НАТО, підкуповував чиновників та дипломатів інших країн.



Після 24 лютого країни ЄС значно скоротили кількість персоналу у російських посольствах, видворивши звідти підозрюваних у шпигунстві дипломатів. У той самий час Угорщина не почала повторювати за іншими державами і досі залишається оплотом спокою для кремлівських шпигунів.



Щорічні скандали з російськими співробітниками спецслужб, упійманими в країнах Європейського Союзу, перестали когось дивувати. Розвідка в рф з часів СРСР почала "кульгати", сучасні технології спростили процес викриття шпигунів і щороку з'являлися десятки прізвищ, причетних до загрози національній безпеці тієї чи іншої країни НАТО.