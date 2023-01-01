Аналітики прокоментували відмову РФ від продажу нафти за контрактами з обмеженням

08:12 29 грудня Київ, Україна

Європейський Союз запровадив обмеження цін на російську нафту. Звичайно, такий стан справ не влаштував Кремль. “Відповідь буде жорсткою” – заявили там.

Відповіддю став указ Путіна – заборонити продавати нафту та нафтопродукти країнам, які підтримують запроваджену стелю цін на енергоресурси. Володимир Путін підписав у вівторок указ, згідно з яким з 1 лютого 2023 року забороняється постачати іноземним компаніям та громадянам нафту, якщо на неї у контрактах передбачено фіксовану максимальну ціну.

При цьому обмеження діятимуть до 1 липня наступного року.. Також у Кремлі зазначили, що дію указу продовжуватимуть за потребою. Не сказати, що рішення Путіна стало непередбачуваним. Раніше експерти припускали такий варіант, проте наголошували, що це буде рівносильно "пострілу собі в ногу".

«Річ у тому, що російський енергоринок досі не зміг перебудуватися на постачання до Азії. Так, якусь частину експорту було компенсовано, але йдеться навіть не про половину. Більше того, Китай, Індія та інші країни Азії, на які розраховує Путін, не купуватимуть нафту та газ навіть за середньоринковими цінами. Усі розуміють, у якому безвихідному становищі сьогодні Росія і обов'язково хочуть цим користуватися. Адже якщо РФ відмовиться продавати енергоресурси зі знижкою, то взагалі не зможе цього робити.», — пишуть аналітики.

Вони назвали указ Путіна абсурдним. Ось як вони прокоментували свою думку: «Кому і що він хотів довести їм – не зовсім зрозуміло. Звісно, Z-публіка оцінить – “Росія ні під кого не прогинається”. Але з таким успіхом можна було давним-давно заборонити продаж нафти і не розпочинати війну, адже причина введення стелі цін криється саме в цьому – позбавити можливості Росію оплачувати війну з продажу енергоресурсів.. Європа знайшла альтернативних постачальників, скоротивши імпорт російської нафти до мінімуму.

З лютого почне діяти ембарго на нафтопродукти з РФ, а отже, повернутися на європейський ринок навряд чи вдасться». Економісти відзначають, що обмеження ціни на російську нафту було вищим за собівартість майже в 2,5 рази. «Тобто продаж сирої нафти нехай і не давав би надприбутку, але все ж таки, приносив би хоч якісь доходи. Фактично Путін знову сам відрізав Росію від найбільшого ринку збуту енергоресурсів», — роблять висновки аналітики.