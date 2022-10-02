Аналітики прогнозують швидку зміну влади у Росії

09:31 02 жовтня Київ, Україна

Анексувавши тимчасово окуповані території України, Путін поставив себе у безвихідь.

Серед командувачів армією агресора зріє невдоволення діями один одного і незабаром воно може повернутись проти господаря Кремля.. Оголошення тимчасово окупованих українських територій частиною Росії стало політичним кроком.

Це рішення абсолютно не виправдане з військової точки зору, оскільки війна триває, Росія, на думку українських військових аналітиків, втратила ініціативу. Таким чином, Кремль знову дискредитує сам себе, заявивши, що “Росія назавжди” там, куди за кілька днів приходять ЗСУ та повертають території.

Однією з причин, чому Путін наважився анексувати тимчасово окуповані українські території, називали майбутнє виправдання гіпотетичного ядерного удару нібито для захисту “приєднаних російських земель”.. Крім того, передбачалося, що після оголошення анексії, Путін оголосить про перехід статусу війни з так званої "спецоперації" в "контртерористичну операцію" або офіційно оголосить війну Україні, що дасть можливість закрити російські кордони, оголосити повну мобілізацію і направити всі фінансові потоки забезпечення фронту. Але Путін як не змінив статус війни в Росії, так і не завдав і, ймовірно, не завдасть ядерного удару.

Договори про приєднання Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, українські політологи вважають не більш ніж своєрідним “звітом про виконану роботу” для росіян за сім місяців війни. Тим часом багато командуючих окупаційними військами, а також маргінальні воїнкори чекали мобілізації через пару місяців після початку повномасштабного вторгнення.

Вони покладали на це великі надії, а отримали знову політичне рішення замість військової допомоги.. У соціальних мережах регулярно публікуються заяви блогерів про те, що мобілізованих не хочуть навчати.

«Економіка країни не може забезпечити нових “воїнів” мінімальним комплектом необхідних речей, засобів захисту, справною зброєю та якісними боєприпасами. Офіцери та окремі генерали це бачать і розуміють, що першу хвилю мобілізованих буде знищено в найближчі кілька тижнів», — пишуть західні військові аналітики. На окрему увагу заслуговує президент Чечні Кадиров. «Російські еліти ставилися до нього з недовірою, заздрістю та гнівом ще до початку війни в Україні у 2014 році. Багатомільярдні дотації із держбюджету. Кадиров не підкорявся нікому, окрім Путіна, а бійці з полку «Ахмат», формально хоч і перебувають у складі Росгвардії, за фактом залишаються його особистою армією», — пишуть українські політологи.

З початком повномасштабного вторгнення Кадиров неодноразово звинувачував російських командирів у провалах на фронті, від чого викликав ще більший гнів із боку генералів агресора. Нещодавно він звинуватив ще одного генерала росармії – Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу – за здачу міста Лиман у Донецькій області. Кадиров заявив, що Лапін безграмотний, невмілий “полководець”, який зумів налагодити постачання, не відвів вчасно війська, командував далеко від фронту як боягуз. Він закликав розжалувати Лапіна до рядового і відправити в окопи з автоматом "скупати свою ганьбу кров'ю".

Крім того, Кадиров закликав "не приймати рішення з огляду на західне співтовариство". Чим краще йдуть успіхи українських захисників щодо деокупації територій, тим більше зріє розлад у стані ворога. Невдоволені забезпеченням польові командири вже відкрито звинувачують вище керівництво Кремля, генералів у провалі війни. «Кожен хоче зняти з себе відповідальність і знайти єдиного крайнього, який винний у поразках на фронті. Але невдовзі гнів обрушитися на самого Путіна, який оголосивши анексію українських територій, не робить нічого для їхнього захисту», — заявляють політологи з Києва.