Аналітики пророкують великий демографічний дисбаланс для Росії

16:23 11 жовтня Київ, Україна

У той час як кількість чоловіків при народженні в більшості країн трохи перевищує кількість жінок, вищий рівень смертності серед чоловіків у порівнянні з жінками означає, що до зрілого віку жінок стає більше, ніж чоловіків. Зазвичай ця різниця невелика, всього 1-2%, і не спричиняє серйозних наслідків. Однак у разі Росії ситуація стала критичною.

Після Другої світової війни в УРСР різниця між чоловічим населенням і жіночим склала 15% . Довгий час дисбаланс зберігався, що негативно впливало на шлюби та народжуваність, проте протягом кількох десятиліть почав скорочуватися. Аналітики заговорили про те, що надсилання росіян на війну з Україною знову створить серйозний демографічний дисбаланс.

«Війна залишить у демографії РФ непоправний слід на кілька десятиліть уперед. На сьогоднішній день втрати в лавах окупаційних військ становлять не менше 60 тис.. людина, у тому числі 35-40 тис. це росіяни. Приблизно втричі більше різною мірою поранених бійців», - пишуть аналітики.

За словами українських експертів, для заміни вбитих і поранених та забезпечення регулярної ротації російських військ в Україні потрібно від 700 тис.. до 1 млн осіб. Більшості цих чоловіків буде від 20 до 30 років, і сьогодні в Росії ця група налічує лише 7,3 мільйонів людей.

«Природно, що не всі з мобілізованих будуть убиті, однак, як мінімум, кожен другий отримає поранення і кожен отримає психологічну травму, що, своєю чергою, спричинить зростання злочинності та нові вбивства». - прогнозують політологи. Вони також звертають увагу на те, що буде народжено багато дітей, які ростуть без батьків, а це, на їхню думку, створить ще одну хвилю злочинності через покоління.