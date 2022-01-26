Ан-178 на висоті: кращий багатофункціональний транспортник

17:35 15 вересень Київ, Україна

Напевно, будь-яка людина у світі, яка хоч щось чула або читала про літаки, або банально дивиться новини, знає українські важкі транспортні літаки «Мрія» (Ан-225) і «Руслан» (Ан-124), який і після майже 40 років після випуску є найкращим у світі й практично не має гідних аналогів.

Такі диво-машини випустило українське державне підприємство «Антонов», яке розташоване в столиці держави - в місті Києві.

Сьогодні підприємство «Антонов» закінчило роботу над програмою імпортозаміщення (перехід з російських запчастин на українські аналоги й продукцію Канади, Китаю і США). Згідно із заявою «Антонова», у 2015 р. компанія повністю відмовилася від російських комплектувальних, для цього освоюється виробництво нових комплектувальних і деталей на підприємствах, що входять в структуру «Укроборонпрому».

Для використання в нових літаках виготовлено абсолютно нове обладнання, розроблене на найсучасніших технологіях і комплектувальних.

Підсумком цих робіт стала розробка унікального багатофункціонального середнього транспортника Ан-178, який, як і його старші брати, за своїми характеристиками практично не має конкурентів!

Ан-178 призначений для доставлення особового складу, озброєння або легкої військової техніки, пошти та інших вантажів загальною вантажністю до 18 т. Слід зазначити незвичайність цієї авіамашини, а саме унікальну форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів. Літак здатний сідати та злітати з будь-яких аеродромів, в тому числі ґрунтових, чого не можуть аналоги.

Фактично літак має саму збалансовану систему показників: максимальна висота польоту Ан-178 - 12,2 км, дальність польоту - 5500 км, максимальна швидкість - 825 км/год. При цьому українська авіамашина дешевша на 15 відсотків своїх конкурентів і при цьому може перевезти в півтора раза більше вантажів при меншій витраті палива - що дуже важливо у світі транспортних перевезень.

Результат не змусив себе довго чекати: підприємство «Антонов» перемогло в тендері на постачання Ан-178 для Національної поліції Перу з подальшим його гарантійним обслуговуванням.

Необхідно відзначити, що українське підприємство легко обійшло конкурентів з продукцією Італії та Іспанії. Для замовника вирішальним фактором при виборі літака стала його абсолютна багатофункціональність, здатність вирішувати різноманітні завдання, в тому числі з перевезення вантажів, контейнерів (адаптовано під Євростандарти), особового складу, десантування, застосування в пошуково-рятувальних операціях.

Крім цього, важливим фактором є те, що всі літаки "Антонов" відомі у світі своєю невибагливістю до умов експлуатації. Вони можуть працювати в різних погодних, кліматичних умовах, базуватися на різних аеродромах, в тому числі на високогірних, що важливо для перуанського замовника.

Як бачимо, новий літак «Антонова» напевно зможе повторити успіхи своїх «старших братів».