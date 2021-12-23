Американські війська будуть постійно перебувати в Польщі

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерского, розкрив деякі умови договору про військове співробітництво, Польщі та США. Він особливо підкреслив, що цей документ, перетворить Польщу в "центр регіональної безпеки" завдяки постійному американському військовій присутності.

"Договір відповідає новому статусу присутності американських військ в Польщі, яке стане вже не періодичним, а постійним. І ця зміна вимагає нових юридичних норм, що стосуються перебування американських військ на території Польщі ", - сказав він.

За словами Щерского, деталі угоди обговорювалися між представниками польського та американського оборонних відомств довгий час і остаточний варіант документа був вироблений тільки в кінці липня цього року. Після підписання угоди "Польща стане центром регіональної безпеки, якщо говорити про американської військової присутності", сказав чиновник.

Договір підпишуть в суботу, 15 серпня держсекретар США Майкл Помпео і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Церемонія пройде в президентському палаці у Варшаві в присутності президента Польщі Анджея Дуди.