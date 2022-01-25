Активіст розповів про те, як розганяли демонстрантів у Казахстані

14:41 25 січень Київ, Україна



Але! Але, хоч і могти це дві різні речі. Москва з великим задоволенням скористалася б ситуацією в Казахстані і з найбільшим задоволенням «приєднала» значну частину казахської території.Але! Але, хоч і могти це дві різні речі.



Вже давно обговорювалася можливість того, що Росія шукатиме прецедент або створить привід завести свої війська на території Казахстану, особливо після 2014 року. Але те, як це сталося – коли військових запросила сама влада через механізм досі недійової організації

І ось російські "миротворці" втекли із країни. Вже давно обговорювалася можливість того, що Росія шукатиме прецедент або створить привід завести свої війська на території Казахстану, особливо після 2014 року. Але те, як це сталося – коли військових запросила сама влада через механізм досі недійової організації ОДКБ – виявилося абсолютно непередбачуваним та несподіваним. Їхні «миротворчі прийоми» полягають у розстрілі протестувальників, відсутності розпізнавальних знаків та допущенні несанкціонованих затримань. На п'ятницю, 14 січня, ситуація в Казахстані залишається напруженою — в Алмати продовжують затримуватися люди, які багатьох протестувальників досі не можуть знайти. УВС Алмати повідомило, що з 4 січня зникли безвісти 22 особи. На сьогоднішній день вже відоме місцезнаходження 15 людей, пошуки 7 зниклих безвісти продовжуються.І ось російські "миротворці" втекли із країни.



За офіційними даними Міноборони РФ, до Казахстану до складу контингенту ОДКБ було направлено підрозділи - 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії та 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ разом з технікою, а перекидання Іл-76 та Ан-124. Щодня російські ЗМІ писали про нові перекидання своїх військових та техніки в Казахстан, хоча насправді всіх сил ОДКБ близько 2,5 тисяч, а російських військових трохи більше ніж 1,5 тисячі.



Але ця невелика кількість показала свою справжню сутність.

Як повідомив правозахисник Мейрхан Абдуманапов у коментарі для «Сибір.Реалії»: «У придушенні мітингу на головній площі в Алмати вагоме значення зіграли взводи армійців, які, зважаючи на все, були передислоковані з РФ до Казахстану. Бригади без розпізнавальних знаків стріляли по мирних демонстрантах на площі. До площі приїхали військові машини та кілька БТРів з кулеметами зверху, а солдати оточили людей. Військові спочатку стріляли вгору, а потім поранили в ногу одного мітингувальника.

Вдень того ж дня до міста прибули додаткові сили, зокрема, війська РФ. А ввечері прямо на площу виїхали БТРи з кулеметами, і військові безладно стали стріляти без попередження. Люди кинулися хто куди, кілька з них одразу потрапляли». За оцінкою активіста, він бачив, як солдати вбили двох дівчат. Через стрілянину мітингувальники втекли з площі та поховалися у дворах».

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Абдуманапов уточнив, що саме військові без шевронів та нашивок розстрілювали мирних казахстанців та зверталися лише російською мовою.

«Цього разу до нас солдати зверталися лише російською. І загрозливим тоном: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Ні слова по-казахськи. З чого ми прийшли до висновку, що це були російські війська. Як нас і попереджали вдень».

Як бачимо Росія не вміє «миротворювати», Росія вміє знущатися з мирних громадян, порушувати їхні права, вбивати їх і розповідати казки як вона могутня країна. А насправді ледве наскребли три підрозділи з БТРами, що іржавіють, для безчинства і мародерств на території Казахстану.



Опубліковано звернення "Фронту звільнення Казахстану". Чотири людини, озброєні зброєю, на тлі казахстанського прапора закликають народ республіки повстати проти «режиму» та дати відсіч «окупантам» в особі Росії та країн ОДКБ. У їхній заяві йшлося: "Народ Казахстану! Ми повстанські борці з тиранією. Ми дали бій прислужникам тиранії в Алмати, Актау та інших містах. Сьогодні ми бачимо, як тоне влада, президент Токаєв разом із російською владою. народний протест у крові. Введення російських військ у Казахстан у такий момент ми розцінюємо як початок окупації нашої батьківщини і перехід уряду Токаєва в розряд маріонеток. Для реалізації цього плану було звільнено злочинні елементи на вулиці Алмати для дискредитації протесту».



Очевидно і те, що боротьба за владу в Казахстані продовжиться і її учасники будуть використовувати як можливості Кремля, так і народну ненависть до окупантів та їхніх тамнетів.. І Казахстан цілком може бути пасткою, в якій Путін загрузне так само, як його попередники в Афганістані.