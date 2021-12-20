Акції російського бізнесу за безцінь: вигідна угода українських політиків

10:23 27 березень Київ, Україна





Віктор «зеленими чоловічками», отримали частки в «Новошахтинському заводі нафтопродуктів». Козак став власником 12,5% акцій, а Медведчук - 29,5% акцій. Сума придбання ними активів склала 40 тис. доларів, а загальна сума дивідендів, які вони отримали з 2014 року, завдяки акціям - 100 млн доларів. У перші дні після анексії півострова Крим, дві сім'ї українських політиків отримали за безцінь акції російського нафтового бізнесу.Віктор Медведчук і Тарас Козак 28 лютого 2014 року, в день захоплення парламенту Кримучоловічками», отримали частки в «Новошахтинському заводі нафтопродуктів». Козак став власником 12,5% акцій, а Медведчук - 29,5% акцій. Сума придбання ними активів склала 40 тис. доларів, а загальна сума дивідендів, які вони отримали з 2014 року, завдяки акціям - 100 млн доларів.



Крім цього, сім'ї викупили 60% акцій фірми «НЗНП Трейд» за 1 тис. доларів. До придбання, компанія вже мала ліцензію на розробку нового родовища нафти, запаси якого оцінюються в 137 млн тонн нафти.



За словами експертів, все це досить дивно. Компанія, яка дає величезні дивіденди, в яку були вкладені мільйони, продає 42% акцій за 952 долари за штуку, українському політику.



До продажу акцій компанією володів російський мільярдер Сергій Кислов. У його офісі не змогли прокоментувати дешевий продаж акцій. Ні Медведчук, ні Козак також не прокоментували цю ситуацію. У Верховній Раді Медведчук проігнорував поставлене запитання журналіста про належні йому російські активи.



З неофіційних джерел стало відомо, що паливо, вироблене заводом, поставляється на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. Більш того, компанія поставляє нафтопродукти в США, через підставну фірму в Швейцарії.