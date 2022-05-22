SpaceX запустила супутник військово-космічної розвідки США

17:02 19 грудня Киев, Украина

Як було зазначено, приватні компанії з освоєння космосу більш успішні, ніж державні. Підтвердженням тому служить компанія Ілона Маска, який з успіхом співпрацює з державними структурами США. Як стало відомо сьогодні, 19 грудня, компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з секретним супутником NROL-108 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Запуск ракети був здійснений о 09:00 за часом Східного узбережжя США (16:00 за Києвом) зі стартового комплексу LC-39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Про цілі, орбіту, розмір та інші характеристики американського супутника NROL-108, вага якого досягає семи тонн, офіційно не повідомляється. Місія та можливості супутників даного типу строго засекречені. За наявними даними, він призначений для радіоелектронної розвідки.

Перша багаторазова сходинка ракети-носія Falcon 9, яка використовується вже вп'яте для запуску, через 8 хвилин 15 секунд після старту зробила керовану вертикальну посадку на космодром.

Крім того, рятувальні судна компанії SpaceX повинні будуть зловити в надводні тенета або виловити з Атлантики дві стулки головного обтічника ракети, які будуть спускатися на парашутах.

Нагадаємо, раніше в грудні США запустили ще один секретний супутник. Важка ракета-носій Delta IV вивела на орбіту апарат NROL-44 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Також повідомлялося, що в кінці листопада Японія запустила супутник JDRS-1 подвійного призначення. Космічний апарат призначений для лазерної ретрансляції даних в цивільних і військових цілях. Зокрема, супутник буде взаємодіяти з розвідувальними апаратами IGS-Optical і IGS-Radar.