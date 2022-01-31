Renault запускає виробництво на Запорізькому автомобільному заводі

Французька Groupe Renault запускає виробництво автомобілів на Запорізькому автомобільному заводі, повідомила корпорація УкрАВТО, материнська компанія ЗАЗ.
«ЗАЗ пройшов масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault», - повідомляє УкрАВТО, не уточнюючи обсяг інвестицій або моделі, які будуть виготовлятися. Макс Міссана, керуючий директор Groupe Renault Export по Євразії, каже: «Зроблене в Україні буде з таким же рівнем якості, що й продукція інших заводів Groupe Renault».
Renault виробляє автомобілі в Румунії, Росії та Туреччині.
Найбільший автомобільний завод України ЗАЗ припинив випуск автомобілів у 2018 році. Ще у 2008 році Україна виробила 424 тис. автомобілів. На сьогодні виробництво практично зупинено. У липні Україна виробила 172 автомобілі - все на заводі Єврокар в Ужгороді. До липня ЗАЗ випустив 26 автобусів. За словами голови правління ЗАЗу Миколи Євдокименка, спільне підприємство з Renault створить робочі місця та сприятиме відродженню виробництва автомобілів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі