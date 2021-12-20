NASA запланувало повернення корабля Crew Dragon з астронавтами на Землю

Глава NASA Джим Брайденстайн поділився в Twitter планами американського космічного агентства щодо дати повернення на Землю космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на його борту.

"Попередньо 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном на борту від'єднатися від МКС і попрямує до планети Земля. Приводнення заплановано на 2 серпня. Погода може вплинути на дату повернення ", - написав Брайденстайн.

Нагадаємо, 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска вперше запустила на орбіту пілотований космічний корабель Crew Dragon. Його вивела на орбіту ракета носій Falcon 9. Вже 31 травня американські астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі покинули корабель Crew Dragon і зійшли на борт Міжнародної космічної станції, момент переходу астронавтів на борт МКС транслювало NASA.

На МКС астронавти можуть провести від 30 до 119 діб.