19:45 03 серпня Київ, Україна

Хоч би яким був план Кремля щодо рішення водної проблеми в Криму, він свідомо провалений. Причиною тому стала можливість нескінченно "відмивати" гроші на пошуку можливого рішення кризи. Інакше пояснити безрезультатні спроби Росії в даному питанні не виходить. Після того, як пробурили першу свердловину під дном Азовського моря, стало зрозуміло, що вода, знайдена там, не підходить для використання кримчанами. Про це ясно дав зрозуміти, так званий, глава Криму Сергій Аксьонов ще на початку червня: "Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає.

Річ в тому, що мінералізація висока. А з високою мінералізацією який сенс? Це очищати треба". Дійсно, висока мінералізація води може привести до проблем зі здоров'ям всього після кількох прийомів її людиною. Також вона згубно впливатиме на ґрунт, що призведе до погіршення врожаїв. Отже, для технічних потреб вода не підійде.

Таку проблему можна було б вирішити шляхом очищення, за допомогою фільтраційного обладнання. І хоча ймовірність того, що таку воду можна було б вживати в їжу, невелика, для технічних потреб вона могла б цілком підійти. Крім очисних станцій, необхідно було б прокласти мережу нових трубопроводів або вирити водоканали, на подобі Північнокримського. Такий проєкт, ймовірно, міг би частково вирішити водну проблему на півострові. Однак уряд Росії вважає, що для Криму це занадто дорого.

Тому в Кремлі не залишають ідеї знайти воду високої якості під дном Азовського моря. Для цього в «Росгеології» планують пробурити ще кілька свердловин глибиною до 500 метрів.

Колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький переконаний: "Щодо запасів під Азовом - їх немає, це інформаційний шум. Просто якщо президент говорить, що вода там є, а ви говорите, що її там немає - як ви будете далі працювати?"

Не тільки Порицький каже про те, що під Азовським морем немає необхідної Криму води. Про це може знати навіть президент. Однак ті кошти, які виділяються в Кремлі, ймовірно, не всі доходять за призначенням, що, швидше за все, "радує" того ж президента.

Відсутність перспектив в бурінні азовського дна зрозуміло для більшості чиновників. Проте Кремль бачить в цьому свої інтереси і продовжує свідомо провальну операцію. Пропагандисти невміло захищають уряд РФ, перекладаючи відповідальність на Україну. А уряд РФ з гордістю заявляє, що вирішить водну кризу в Криму "ось-ось". Та тільки вирішувати її ніхто в Кремлі не збирається, оскільки це бездонна "прірва" для бюджету, обіцянок і надій.