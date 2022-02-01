"Украерорух" виграв суди з МАУ

11:14 16 вересень Київ, Україна

Державний "Украерорух" виграв у суді справу проти найбільшого авіаперевізника країни - МАУ , який хотів привілеїв, розповів керівник "Украероруху" Андрій Ярмак.



"Постановою Північного апеляційного господарського суду було задоволено нашу апеляційну скаргу про зобов'язання МАУ укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на 2019 рік, тобто фактично авіакомпанія досі здійснювала польоти без договору та намагалася укласти договір на "ексклюзивних" для себе умовах, поставивши себе в привілейоване становище стосовно інших авіакомпаній на ринку. Ми цього не допустили", - зазначив він.



За словами керівника "Украероруху", рішенням суду було підтверджено відповідність положень договору з надання аеронавігаційного обслуговування нормам чинного законодавства України та міжнародним нормативно-правовим актам.



"Фактично цими судовими рішеннями були розблоковані судові процеси по стягненню нами заборгованості з авіакомпанії, яку ми сподіваємося найближчим часом отримати", - додав Ярмак.