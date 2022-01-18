"Проблема води вирішиться, якщо Путін попросить": вода в Криму закінчується

19:16 02 травень Київ, Україна

Обстановка з прісною водою на півострові Крим продовжує погіршуватися. Незважаючи на багаторазові перерахування грошей Кремлем, проблему з водопостачанням не вдалося вирішити. На цей момент задовольнити кримчан водою може тільки Україна.

Колишній міністр АРК Сергій Куніцин наполягає на тому, щоб відновити роботу Північно-Кримського каналу, але тільки після того, як керівництво Кремля особисто звернеться з таким проханням до України: "Зараз я не просто так сказав, що треба змусити його (Володимира Путіна), наші президенти, наші прем'єри просили навіть під час війни природний газ, тому що у нас його немає, ми його купуємо. А у нас офіційне керівництво Росії не просить - так от нехай вони попросять і скажуть: у нас катастрофа, у нас немає води. Але вони ж не просять, так що зараз немає чого обговорювати. Якщо президент Росії звернеться і скаже: так, у нас критична ситуація - то це буде інше питання".

Однак не всі згодні з тим, що воду все ж необхідно буде давати в такому випадку. На думку глави Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, така позиція зітре суверенність півострова: "Газ видобувається на території, власне, самої Російської Федерації, хоча, можна сказати, що якась частина видобувається і на нашій території, в Криму, і змішується. А ось воду пропонується постачати на нашу, окуповану Росією територію. Сергій Володимирович або лукавить, або просто не усвідомлює, що саме таким чином і розмивається принцип суверенності. Тобто держава, у якої окупували територію, вступає в особливі відносини з окупантом і тим самим поступається своїм суверенітетом над цією територією. До того ж ми розуміємо, що Росія дуже спішно населяє Крим своїми громадянами. Води не вистачає для російських колоністів. Крапка!"

Дійсно, спішне заселення півострова веде до більшого споживання води. За даними проросійської влади в Криму, чисельність міста Севастополь збільшилася вдвічі, з 300 тис. жителів майже до 600 тис.

Для того, щоб росіяни і далі їхали заселяти Крим, на федеральних каналах Росії кажуть, що водосховища заповнені на 90%, хоча насправді на 30%.Ця інформація ні в якому разі не повинна транслюватися федеральними ЗМІ.

За розрахунками все того ж уряду Криму, води на півострові вистачить на 8 місяців. Найкритичнішою ситуація залишається в Алушті, там воду почали давати по 5 годин на день.

Куніцин також підкреслив "занедбаність" каналу. За його приблизними підрахунками, навіть якщо почати екстрену подачу води для кримчан, буде потрібно мінімум 3 місяці, щоб привести канал у належний вигляд: почистити, відремонтувати насоси.

Проте в Кремлі заперечують катастрофічну ситуацію і поки що не збираються просити дніпровську воду.