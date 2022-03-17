Disney буде попереджати про дискримінацію і стереотипи в старих мультфільмах

20:08 19 жовтня Київ, Україна



Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.



Так, користувачі Disney+ перед переглядом мультфільмів побачать попередження такого змісту: Компанія Disney при показі своїх класичних анімаційних фільмів на платформі Disney+ попереджатиме глядачів про вміст у них "помилкових стереотипів".Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.Так, користувачі Disney+ перед переглядом мультфільмів побачать попередження такого змісту:

"Ця програма містить негативне зображення і/або погане поводження з людьми або культурами. Ці стереотипи були помилковими як раніше, так і зараз. Замість того, щоб видаляти цей контент, ми хочемо визнати його шкідливий вплив, витягти з цього уроки і почати дискусію, спрямовану на створення більш інклюзивного майбутнього".

Серед інших фільмів, які отримали дисклеймер про расизм - мультфільм 1970 "Коти-аристократи", де один з персонажів-котів показаний з пофарбованою жовтим кольором мордою і грає на роялі паличками для їжі, і "Пітер Пен", в якому корінних жителів країни Нетландії називають "червоношкірими".



Расизм в цих фільмах в основному стосується образів тварин. Деякі фільми, такі як мюзикл "Пісня Півдня" за участю живих акторів, видалили з стрімінг зовсім - теж через расизм.



Які фільми отримали попередження і за що?



"Леді і бродяга" (1955) У цій романтичній історії кохання між двома собаками з різних верств суспільства є персонажі Сі і Ам, сіамські кішки. Їхнє зображення вважають стереотипом, спрямованим проти азіатів. Також застереження викликала сцена в притулку для собак, в якій фігурує чихуахуа Педро, що говорить із сильним мексиканським акцентом, і хорт на ім'я Борис.



"Коти-аристократи" (1970): Сіамського кота по кличці Шун Гон озвучував білий актор. Сам образ - карикатура на людей азіатської раси. Він грає на піаніно паличками для їжі.



«Дамбо» (1941): Слоненятка Дамбо вчить літати на вухах група ворон, які, як вважають в Disney, розмовляють з підкресленим афроамериканським акцентом. Голову групи ворон звуть Джим Кроу - це визнали відсиланням до "закону Джима Кроу" - так в США називали елементи законодавства, спрямовані на расову сегрегацію.



"Книга джунглів" (1968) У цій екранізації "Мауглі" Редьярда Кіплінга орангутанг Луї співає джаз і багато лінується. Цей образ давно критикують, вважаючи пародією на афроамериканців.



Пітер Пен (1953): Корінних жителів вигаданої країни Нетландії в мультфільмі називають "червоношкірими", це расистський термін. Пітер Пен і його втрачені хлопчики танцюють в індіанських головних уборах. У Disney вважають це формою культурної апропріації. Крім того, у фільмі звучить пісня під назвою "Що робить червону людину червоною?». Пізніше її перейменували на "Що робить сміливу людину сміливою?».



"Пісня Півдня" (1946) Один з найскандальніших фільмів Disney, який в США не вийшов на DVD. Один з персонажів - раб з плантації Дядечко Римус. Його образ зміцнює старий міф про те, що чорношкірі раби на плантаціях жили щасливо.





Disney - не єдина компанія, яка сьогодні маркує свої старі мультфільми. Те ж саме робить компанія Warner Bros, яка в 1943 році випустила повнометражний мультфільм "Чорновугілька і сім гномів", - своєрідну пародію на диснеївську "Білосніжку", де всі персонажі були зображені афроамериканцями. Мультфільм ряснів расовими стереотипами.



Також в "активі" в Warner Brothers кілька пародій на японців, зроблених під час Другої світової.