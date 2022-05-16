Влада Ефіопії не підтримує вторгнення РФ на територію України

21:01 16 травня Київ, Україна

Після початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну минуло майже три місяці. Ресурси супротивника виснажуються, зокрема людські.

Для поповнення особового складу, уряд РФ звертається до інших країн, у яких більшість населення перебуває за межею бідності. Пропагандисти рознесли “ новину ” у тому, що у посольстві країни у Ефіопії, у місті Аддіс-Абебе, місцеві жителі “ вишикувалися у чергу, щоб взяти участь ” у війні за російської армії. Проте офіційні представники Росії заперечують вербування найманців в африканській країні.

Посол РФ в Аддіс-Абебі Євген Терьохін заявив, що посольство в Ефіопії не вербувало добровольців для війни в Україні, незважаючи на розповіді пропагандистів. Терьохін додав, що численні питання, які надходять до посольства, безсумнівно, підігрівалися чутками про те, що агресор пропонував іноземним найманцям від 2 до 5 тис.. доларів за підписання військового контракту. Окрім грошей, також була інформація про подальше працевлаштування добровольців з Ефіопії на території агресора після “ проходження військової служби ” .

Варто зазначити, що однією Ефіопією на африканському континенті не обмежилися. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідав президента Еритреї (одна з чотирьох країн, що підтримує вторгнення агресора) Ісайяса Афеворка в Асмері незадовго до 24 лютого. Політологи вважають, що метою візиту був намір залучити населення африканської держави на свій бік. «Більш того, 7 лютого спецпредставник агресора Близького Сходу та Африки, заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов зустрівся як з президентом Еритреї Ісайасом Афеворком, так і з міністром закордонних справ Османом Салехом у Массауа.. В останні тижні у нових звітах розвідки стверджувалося, що Еритрея готувалася надіслати 5 тис.. людина на війну проти України», - пишуть політологи.

Вони також зазначають, що серед воюючих з боку РФ не зафіксовано воєнного контингенту з Африки.

«Адже пропагандисти вже повідомляли, що найманців із Сирії » , перевозили літаками з місця їхнього перебування.. На користь відмови воювати на боці агресора, навіть за великі, за мірками африканських країн гроші, каже і заява Терьохіна. Адже приховувати підтримку інших країн не має жодного сенсу , тому що зараз агресорові дуже важливо показати, що його підтримують, хоч якісь держави. Про що також говорять спроби пропагандистів сповістити про це насамперед внутрішню аудиторію», - пишуть українські політологи.

На полях битв не зафіксовано також присутності громадян тих країн, які підтримали РФ – Білорусь, Ерітрія, Сирія.. «КНДР дуже стурбована своїми проблемами, як це було завжди. Підтримка Кім Чен Ына скоріше формальність, оскільки країна давно перебуває в ізоляції і сприймається, як приклад того, чого призводить комунізм на чолі з диктатором у сучасному світі. Визнані " союзники " окупантів існують лише в інформаційному просторі та крім " слів підтримки", - стверджують політологи.