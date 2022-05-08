9 травня День закінчення другої та початок третьої Світової війни

Перемога над гітлерівцями у 1945 році стала однією з основних опор ідеології чинного режиму в Кремлі. У сукупності з тривалою мілітаризацією та пропагандою населення на федеральних телеканалах, це призвело до створення агресивних настроїв у суспільстві та ідеї, що Росію оточують вороги, які хочуть її знищити, правда питання "навіщо" ніколи не торкалося. Заборона на інакомислення зміцнила серед населення підтримку агресивного порядку денного Кремля і тепер, росіяни, як показують соціологічні опитування, готові підтримувати військову спецоперацію проти ворогів режиму Путіна.Проте, як би не намагалися пропагандисти, провалу російської армії в Україні приховувати не вдається. Великі втрати російської армії на війні, а також неможливість для режиму Путіна завершити ту безумство, яку почав господар Кремля 24 лютого 2022 року, створюють необхідність залучати все нові й нові сили для досягнення поставлених цілей. У той же час, реальних боєздатних резервів у Росії не залишилося, кинуті в казан війни так звані "малі народи" і молоді терміновики або дезіртують або зазнають величезних втрат в Україні. Тому Путіну необхідно оголошувати мобілізацію або програти свою війну вже через 2-3 місяці. Вже зараз він згортає російський контингент у Сирії, як зазначають експерти для подальшого перекидання в Україну і якщо ще місяць буде частковим, то вже через місяць буде повна мобілізація для всього населення Росії, оскільки через місяць "закінчиться" і сирійський контингент в Україні.Також експерти зазначають, що російський “президент” може призвати на фронт людей із запасу вже 9 травня. Багато хто в це не вірить, однак, у соціальних мережах і деяких опозиційних ЗМІ з'явилася мова, яку, путін, нібито, має вимовити цього дня. У ній він прославляє "дідів", що воювали на фронтах Другої світової війни, в черговий раз каже, що "фашистів перемогла виключно Червона армія", а також приділяє увагу "розквіту нового фашизму на Заході, який підтримує неонацистів в Україні, щоб знищити Росію" . І судячи з тексту захист Донбасу це добре, але тепер президент путін говорить про захист усього світу, навіть не дивлячись на те, що вже понад 2 місяці весь світ говорить, що йому потрібний захист від самого шляхуна. Більше того, в цій промові є пропозиція, в якій він стверджує, що "Задавити нацистську нечисть необхідно у своєму лігві, розгромивши не тільки маріонеток, а й їхніх господарів". Очевидно, це стане основним приводом для оголошення мобілізації. Адже заклик “знищити НАТО” звучить значно вагоміше, ніж визнання того, що російській армії потрібні нові люди, оскільки ті, що є, не в змозі здолати українців, тоді як пропагандисти не припиняють трубити про перемоги. Цілі щоразу змінюються, виразного пояснення вкладених термінів "денацифікація" і "демілітаризація" як першорядними цілями війни не існує, а самі поняття настільки великі, що кожен їх може трактувати, як йому захочеться, тому буде введено новий сенс - війна з НАТО.У такому разі межі держави росії будуть закриті на виїзд для чоловіків віком від 18 до 65 років і ті, хто до цього сумнівався – їхати з країни чи ні, почнуть “кусати собі лікті”, що так і не наважилися відлетіти, доки була така. можливість. Трохи пізніше, хто не захоче воювати, можуть бути примусово схоплені патрульними чи россгрвардійцями, яких так бояться росіяни прямо на вулиці і відправлені у військкомат. І, напевно, найнебезпечніше для росіян – заборонять продаж алкоголю, тому що мобілізація може бути оголошена після введення воєнного стану, при якому вживання та продаж цієї продукції заборонено.Якщо спиратися на той факт, що текст справді існує, то для росіян, які бажають зберегти своє життя, перш за все, слід їхати з великих міст, заправляти свої авто бензином до повного бака, зняти всі гроші з карт якщо це ще можливо. Для тих, хто все ж таки готовий помирати за підкріплені лише пропагандою ідеї свого вождя, варто чітко розуміти, що це неодмінно станеться – смерть. Усі боєздатні підрозділи, так званих, елітних частин та спецпідрозділів, було знищено у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Що ж чекає молодих людей, які знову прибули, давно відслужили, заросли жиром, напівздорових резервістів або, що ще гірше, жодного разу не тримали в руках зброї – здогадатися не складно. Єдине, на що такі “бійці” можуть сподіватися, щоб їхня смерть була якнайшвидшою і легшою.Росіянам треба розуміти що мобілізація яку оголосить їх президент торкнеться кожного і це насамперед "військові збори", після яких або навіть замість яких людей відразу відправлятимуть помирати на передову, в ім'я благої мети "За Батьківщину"-"За Сталіна", Чи готові росіяни до такого?Тим самим Велике свято для багатьох 9 травня як свято, яке знаменує закінчення ВВВ, перетвориться на свято, яке ознаменує початок третьої світової війни. І якщо раніше тим хто оголошував геноцид був Гітлер то в 2022 цією твариною став Путін.