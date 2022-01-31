2024 - антиутопія в Росії: автор Іван Преображенський

22:22 11 травень Київ, Україна

Протягом останніх 7 років уряд Кремля безустанно знищує Росію. Це відбувається як на міжнародній арені, так і всередині країни. Прийняті реформи лише зміцнюють чинну владу і позбавляють прав росіян. На тлі цього політолог Іван Преображенський описав картину антиутопії для Росії до 2024 року.



Країна впевнено прагне до диктатури. Незабаром буде прийнято законопроєкт, який не дозволить обиратися в Держдуму особам, які беруть участь в «небажаних» НУО та «екстремістських» організаціях. Нагадаємо, що під «екстремістськими» організаціями, в першу чергу, маються на увазі: «ФБК», «Національний демократичний інститут міжнародних відносин», «Free Russia Foundation» тощо. Після прийняття закону участь в організації буде кримінально переслідуватися, що призведе до масових арештів.









За словами Преображенського, до 2024 року може відбутися повна ліквідація неконтрольованих політичних лідерів. Це призведе до того, що на виборах в президенти з кандидатів будуть: Володимир Путін від «Єдиної Росії»; Володимир Жириновський (незважаючи на вік) від «ЛДПР»; Геннадій Зюганов від «КПРФ»; Григорій Явлінський в ролі «опозиції». Тобто, фактично, вибирати буде ні з кого і перемога дістанеться нинішньому лідеру РФ.



Судячи з того, що Олексію Навальному пред'являють все нові звинувачення, то до 2024 року він, як і раніше, буде сидіти в тюрмі. У гіршому варіанті Преображенського, влада Кремля поверне смертну кару. Таким чином, ймовірно, буде вирішена переповненість в'язниць політичними в'язнями. Єдиною причиною, по якій Навальний залишиться у в'язниці, а не повторить долю своїх прихильників, будуть нескінченні вимоги Заходу його звільнити. А, значить, Путін зможе торгуватися з ЄС і США за його свободу, наприклад, скасуванням санкцій.







У в'язницю можуть відправитися і «системні ліберали». Вони будуть не потрібні, тому що не залишиться людей, яким необхідно буде пускати «пил в очі», доводячи, що в Росії є демократія і свобода слова.



Міжнародні інтернет-платформи можуть сильно обмежити або ж повністю заборонити, оскільки до 2024 року повинні закінчити створення «російського інтернету».



Підбиваючи підсумки, можна сказати, що через 3 роки все буде саме так. Однак, цілком ймовірно, що до 2024 року Росія стане однією з найбільш закритих і небезпечних країн для приїжджих і тим більше для росіян.