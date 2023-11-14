12-й пакет санкцій відключає Росію від світової економіки

04:48 14 листопада Київ, Україна



На початку тижня було анонсовано новий пакет санкцій проти Росії. Незважаючи на те, що обмеження навряд чи зможуть здивувати порівняно з тим, які санкції Захід вводив до цього, економіку РФ продовжують знищувати і стежити за тим, щоб ухвалені санкції працювали.



Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала новий 12-й пакет санкцій від Європейського Союзу. У ньому мають розширити списки санкцій, збільшення обмежень на експорт європейських товарів до Росії та на імпорт російських товарів до ЄС. Також, за заявою Урсули фон дер Ляйєн, пакет обмежень має сприяти посиленню стелі цін на нафту. І все ж таки новий пакет санкцій в основному, швидше за все, буде спрямований на контроль за обходом вже діючих обмежень.



Про те, якими можуть бути санкції від ЄС, можна судити за новими санкціями від США, запровадженими 2 листопада. Несподіваним для всіх виявився внесений до списку санкцій Арктик СПГ-2. Це проект із видобутку природного газу та виробництва зрідженого газу. Здивування викликало те, що окрім російського «Новатеку», якому належить 60% Арктик СПГ-2, решта проекту розділена між іноземними інвесторами. По 10% китайським нафтогазовим компаніям «CNPC» та «CNOOC», 10% у французької «Total» і ще 10% у консорціуму японських компаній.



Тепер, у іноземних інвесторів простий і водночас важкий вибір – або закрити угоду зі збитками у сотні мільйонів доларів, або на свій страх та ризик продовжити будівництво Арктик СПГ-2. А оскільки США серйозно взялися за розслідування та переслідування тих, хто допомагає обходити Кремлю санкції, то другий варіант, здається, можна й зовсім не розглядати. Наприклад, до оновленого списку санкцій уже потрапило 15 компаній з ОАЕ.



До того ж, під санкції потрапила Санкт-Петербурзька біржа, яка до останнього часу надавала послуги з торгівлі іноземними цінними паперами. Протягом трьох днів акції СПб звалилися на чверть. Тепер там можна торгувати лише російськими "блакитними фішками". Враховуючи ринок нерухомості, що обвалюється, із закриттям СПб можливість інвестування у росіян значно впали. Втім, прискорення темпів інфляції та падіння рубля роблять перспективи інвестування вкрай туманними.



Після введення серйозних обмежень, таких як відключення від SWIFT, блокування російських резервів, стелею цін на нафту та відмовою від трубопровідного природного газу, були введені й інші обмеження, які були спрямовані проти російської економіки.. Однак Росія досить швидко знайшла способи обійти прийняті обмеження. Тепер же на Заході відстежують та блокують ці шляхи. Кожен новий пакет сприятиме відключенню Росії від міжнародної економіки.