І рибку з'їсти і сісти

09:55 02 серпень Київ, Україна

Як стало відомо, Росія володіє рядом архівних документів, які становлять велику історичну цінність для західних країн. Вся подібна інформація зберігатися в спеціальних відомствах РФ. З закритих джерел стало відомо, що Кремль торгує таким "товаром", а так само шантажує ті країни, які зацікавлені в репатріації таких архівів.





Так що ж це за документи? Можливо секретні файли, які загрожують цілісності Росії? Або таємні плани ЄС і НАТО з повалення "царя"? немає



Більшість архівів було вивезено ще під час Другої світової війни після звільнення західних країн. Решта протягом тривало часу крали або скуповувалися шпигунами ГРУ РФ, за заздалегідь розробленим планом. . Всі архіви, не більше ніж історичні документи, які дуже важливі для народу тієї чи іншої держави. Кожен має право знати про минуле своєї країни.Більшість архівів було вивезено ще під час Другої світової війни після звільнення західних країн. Решта протягом тривало часу крали або скуповувалися шпигунами ГРУ РФ, за заздалегідь розробленим планом.



Тепер же роки крадіжки дають свої плоди. Шантаж і марнославство, підкріплені бажанням влади, допомагають Путіну досягати своїх цілей, використовуючи людську слабкість, що втілилася в банальне бажання отримати доказ своєї самобутності .

Після чергової шахрайської операції з продажу документів, Кремль закидає вудочку знову. Іноземним дипломатам навмисне згодовують, нібито випадково спливли відомості про те, що російські шпигуни заволоділи архівними даними, які вони, іноземці, так давно шукали. У найкоротші терміни, про це дізнається керівництво країни і доручає довіреним особам провести переговори про їх репатріацію.



І все здавалося б добре, але Путіну і матеріальної вигоди мало. За його вказівкою, необхідно, щоб влада іншої країни надали докази про те, що ці архіви дійсно знаходяться на території Росії. Адже інформацію про місцезнаходження документів вони дізналися неофіційно. І найчастіше їм звичайно ж не вдається це зробити. З цього, Росія може публічно звинуватити таку країну в шпигунстві або ж приховати цей козир в рукаві, пригадавши про це в зручний для Путіна момент. При цьому, операція з продажу архівів відбувається. І завжди з більшою вигодою для Кремля. Але для оцінки вартості, враховуються всілякі чинники: статус країни, її сфера впливу, бізнес відносини.



Таким чином Росія підпорядкувала собі колишній соцтабору і продовжує спроби підпорядкування західних країн. Ніхто при здоровому глузді не буде піднімати війська і загострювати конфлікт через подібних дій, але осад все ж залишається. І його вже накопичилося достатньо . Світові лідери давно звикли до подібної поведінки і розуміють, що необхідно приймати гру Путіна і намагатися знайти спосіб виграти його в ній. Інакше, вони не тільки не отримувати бажаного, але і можуть спровокувати сезонне загострення, що призведе до чергової гарячої точки на земній кулі.