Російська авіація не в змозі забезпечити собі перевагу...
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Повітряно-космічн...
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Повітряно-космічн...
На брифінгу 13 вересня голова правлячої партії «Грузинська мрія»....
У 2008 році росія напала на Грузію та окупувала частину її терито...
У відкритих джерелах інформації публікуються дані про те, що путі...
Після офіційно оголошеної 21 вересня «часткової» мобілізації в ро...
«Поки що росія продовжує гарячу війну проти України, «Газпром» ве...
Аналітики провели роботу зі з'ясування ситуації, що склалася в ро...
Оголосивши мобілізацію, путін розраховував відновити наступальний...
Не зумівши вкотре вирішити конфлікт між Вірменією (членом Організ...
«Жодна політика, яку коли-небудь проводив путін, включаючи підвищ...
Російські чиновники та пропагандисти повідомили багато причин пор...
З настанням нового навчального року в росії став як ніколи популя...
Росія остаточно втратила кредит довіри у Єревані. Водночас Європе...
Стрімкий наступ українських військ помітно сповільнився, і росія....
7 жовтня путін відсвяткував своє 70-річчя. У свій день народження...