Боевые потери
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Спецпроекти

Російська авіація не в змозі забезпечити собі перевагу...

31.10.2022 16:00 Sergey Bukov

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Повітряно-космічн...

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Що стоїть за пропозицією Грузії провести референдуми та...

30.10.2022 05:45 Sergey Bukov

На брифінгу 13 вересня голова правлячої партії «Грузинська мрія»....

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Експерти вважають, що росія перебуває на межі війни з А...

29.10.2022 15:34 Sergey Bukov

У 2008 році росія напала на Грузію та окупувала частину її терито...

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Навіщо путін вимагає переговорів?

28.10.2022 15:14 Sergey Bukov

У відкритих джерелах інформації публікуються дані про те, що путі...

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Крадіжка в російській армії: чому мобілізованих збирают...

27.10.2022 15:00 Sergey Bukov

Після офіційно оголошеної 21 вересня «часткової» мобілізації в ро...

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Газову війну путіна програно, впевнені аналітики

26.10.2022 19:23 Sergey Bukov

«Поки що росія продовжує гарячу війну проти України, «Газпром» ве...

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Як і хто заробляє на СВО у рф

25.10.2022 14:48 Sergey Bukov

Аналітики провели роботу зі з'ясування ситуації, що склалася в ро...

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Мобілізація та анексія створюють ще більше проблем для...

24.10.2022 18:41 Sergey Bukov

Оголосивши мобілізацію, путін розраховував відновити наступальний...

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Європейський Союз витісняє росію з Південного Кавказу,...

23.10.2022 14:25 Sergey Bukov

Не зумівши вкотре вирішити конфлікт між Вірменією (членом Організ...

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Мобілізація стала найгіршим політичним рішенням за всю...

22.10.2022 18:57 Sergey Bukov

«Жодна політика, яку коли-небудь проводив путін, включаючи підвищ...

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За заявами путіна стоїть холодний розрахунок

21.10.2022 21:04 Sergey Bukov

Російські чиновники та пропагандисти повідомили багато причин пор...

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У росії мілітаризують дітей, думка експертів

20.10.2022 20:42 Sergey Bukov

З настанням нового навчального року в росії став як ніколи популя...

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Європейський Союз витісняє росію із Південного Кавказу

19.10.2022 20:14 Sergey Bukov

Росія остаточно втратила кредит довіри у Єревані. Водночас Європе...

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Путін змінив риторику, щоб усіх "переграти"

18.10.2022 20:02 Sergey Bukov

Стрімкий наступ українських військ помітно сповільнився, і росія....

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Політика путіна загнала його в кут, з якого не вибратис...

16.10.2022 19:35 Sergey Bukov

7 жовтня путін відсвяткував своє 70-річчя. У свій день народження...

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