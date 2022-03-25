ВРУ зібралася на урочисте засідання, присвячене святкуванню 25-ї річниці прийняття Конституції України. Пряма трансляція

Зараз у Верховній Раді проходить урочисте засідання, присвячене святкуванню 25-річчя від дня прийняття Конституції України.
Перед засіданням біля будівлі парламенту на площі Конституції відбулося відкриття пам'ятного знака Тризуб і урочисте підняття державного прапора.
З Днем Конституції українців привітав президент Володимир Зеленський, який присутній на засіданні Ради.
Перед засіданням біля будівлі парламенту на площі Конституції відбулося відкриття пам'ятного знака Тризуб і урочисте підняття державного прапора.
З Днем Конституції українців привітав президент Володимир Зеленський, який присутній на засіданні Ради.
Нагадаємо, сьогодні - 25 років з дня прийняття Конституції України.
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