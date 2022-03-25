ВРУ зібралася на урочисте засідання, присвячене святкуванню 25-ї річниці прийняття Конституції України. Пряма трансляція

11:04 28 червня Київ, Україна

Зараз у Верховній Раді проходить урочисте засідання, присвячене святкуванню 25-річчя від дня прийняття Конституції України.

Перед засіданням біля будівлі парламенту на площі Конституції відбулося відкриття пам'ятного знака Тризуб і урочисте підняття державного прапора.

З Днем Конституції українців привітав президент Володимир Зеленський, який присутній на засіданні Ради.
"Конституції України - 25! Вона молода, але зріла і мудра. Вона демократична і людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини і громадянина. Конституція - символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас з цим особливим святом", - написав президент у Twiiter.
Нагадаємо, сьогодні - 25 років з дня прийняття Конституції України.