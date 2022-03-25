ВРУ зібралася на урочисте засідання, присвячене святкуванню 25-ї річниці прийняття Конституції України. Пряма трансляція

"Конституції України - 25! Вона молода, але зріла і мудра. Вона демократична і людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини і громадянина. Конституція - символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас з цим особливим святом", - написав президент у Twiiter.