Сьогодні в акваторії Чорного моря стартували міжнародні навчання Sea Breeze 2021

Сьогодні стартують міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021. В цьому році вони проходять з 28 червня по 10 липня і за задумом організаторів, будуть наймасштабнішими за всю історію існування.
Про це повідомляють ВМС США в Twitter.
Відзначається, що в цьому році в навчаннях братиме участь найбільша кількість країн-учасниць за всю історію: понад 30 держав спрямують близько 5 000 військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення та водолазних груп.
В ході навчань відпрацьовуватимуться різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протилодочну активність, а також пошуково-рятувальні операції.
В Sea Breeze 2021 візьме участь друга Постійна військово-морська група НАТО.
Sea Breeze-2021 зберуть рекордну кількість учасників.
Відзначається, що в цьому році в навчаннях братиме участь найбільша кількість країн-учасниць за всю історію: понад 30 держав спрямують близько 5 000 військовослужбовців, 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення та водолазних груп.
В ході навчань відпрацьовуватимуться різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протилодочну активність, а також пошуково-рятувальні операції.
В Sea Breeze 2021 візьме участь друга Постійна військово-морська група НАТО.
Sea Breeze-2021 зберуть рекордну кількість учасників.
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