Сьогодні на Донбасі «режим тиші» порушувався 14 разів з боку російських бойовиків

Командування штабу операції Об'єднаних сил опублікувало інформацію про порушення режиму тиші за минулу добу. Російські окупанти на Донбасі понад 14 разів використовували зброю, заборонену мінськими угодами. Жертв немає.

Випадки порушення перемир'я зафіксували поблизу населених пунктів Невельське, Чермалик, Дослідне, Золоте-4, Новотошківське, Світлодарськ, Піски, Водяне, Авдіївка та Катеринівка. Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали.

Крім того, бойовики вже тричі порушували "тишу" з початку 4 липня. Обстріли з використанням гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї зафіксували біля Водяного на Приазов'ї, і Авдіївки. Обійшлося також без втрат. На обстріли противника українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь.