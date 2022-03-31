Росія поширює фейк про порятунок українського судна

З 3 липня російські пропагандисти щосили публікують новини про порятунок українського риболовецького судна. Однак попри те, що моряки подавали сигнали SOS, російські судна їх ігнорували. Згідно з даними, потерпіле в Чорному морі судно подавало сигнали, які чітко ловили представники російського флоту.

Росіяни розповідали казки про порятунок нашого судна в той час, коли його вже буксирував корабель морської охорони ДПСУ. Російський ракетний крейсер "Івановець" і прикордонний сторожовий корабель "Бездоганний", які нібито "рятували" наших моряків, просто ігнорували повідомлення SOS.

«Поширена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовному судну є черговим інформаційним заходом Росії», - заявили в Міноборони.

Що відомо про аварію судна

Аварія сталася через несправність двигуна. Знеструмлене судно кілька годин дрейфувало в морі і подавало сигнали лиха. Попередньо, на борту було 4 людини. На допомогу рибалкам прибув корабель морської охорони ДПСУ "Балаклава". Він відбуксирував судно в одеський порт "Очаків". На щастя, ніхто не постраждав.