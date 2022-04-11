Росія застосувала хімічну зброю в Маріуполі - Азов

22:39 11 квітня Київ, Україна

Як повідомляють бійці українського "Азов", які зероічно захищають українське місто Маріуполь від російських військових оккупантів
 
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, скинуту з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.