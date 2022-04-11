Росія застосувала хімічну зброю в Маріуполі - Азов

Як повідомляють бійці українського "Азов", які зероічно захищають українське місто Маріуполь від російських військових оккупантів
Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, скинуту з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
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