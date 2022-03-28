Під ОП проходить акція підприємців під назвою "Похорони мікробізнесу"

13:34 29 червня Київ, Україна

У столиці на акцію протесту вийшли близько сотні представників малого бізнесу з усіх регіонів України. Підприємці вимагають захистити спрощену систему оподаткування.

Основна вимога протестувальників: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори з символікою SaveФОП.



Крім того, учасники протесту принесли труну, похоронні вінки і траурні стрічки.



При спробі мітингувальників пройти до будівлі Кабміну, Офісу Президента, Комітету Верховної Ради і до самої Верховної Ради між ними та правоохоронцями кілька разів виникали бійки.



На цей момент мітингувальники направляються від Офісу Президента до будівлі Верховної Ради, а потім планують повернутися колоною на Майдан Незалежності.