Під ОП проходить акція підприємців під назвою "Похорони мікробізнесу"

У столиці на акцію протесту вийшли близько сотні представників малого бізнесу з усіх регіонів України. Підприємці вимагають захистити спрощену систему оподаткування.
Основна вимога протестувальників: прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Мітингувальники тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори з символікою SaveФОП.
Крім того, учасники протесту принесли труну, похоронні вінки і траурні стрічки.
При спробі мітингувальників пройти до будівлі Кабміну, Офісу Президента, Комітету Верховної Ради і до самої Верховної Ради між ними та правоохоронцями кілька разів виникали бійки.
На цей момент мітингувальники направляються від Офісу Президента до будівлі Верховної Ради, а потім планують повернутися колоною на Майдан Незалежності.
Крім того, учасники протесту принесли труну, похоронні вінки і траурні стрічки.
При спробі мітингувальників пройти до будівлі Кабміну, Офісу Президента, Комітету Верховної Ради і до самої Верховної Ради між ними та правоохоронцями кілька разів виникали бійки.
На цей момент мітингувальники направляються від Офісу Президента до будівлі Верховної Ради, а потім планують повернутися колоною на Майдан Незалежності.
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