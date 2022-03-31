Негода в ніч з п'ятниці на суботу знеструмила 93 населених пункти України

Ранкове зведення за 3 липня Державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНС) повідомляє, що у зв'язку з поганими погодними умовами в шести областях країни, понад 90 населених пунктів залишилися без електрики.

"Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти в шести областях (Кіровоградська - 30, Черкаська - 30, Київська - 14, Чернігівська - 14, Житомирська - 3 і Запорізька - 1)", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до відновлення електропостачання вже залучено бригади обленерго.

Напередодні електрика була відключена в 124 населених пунктах України. Причиною також була негода. Під Києвом в селі Бобриця випав град з куряче яйце - до п'яти сантиметрів в діаметрі.